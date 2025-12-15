Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Mađarska i Slovačka završile su pravne pripreme za podnošenje tužbe Evropskom sudu pravde protiv lidera EU koji zahtijevaju da se do početka 2028. godine potpuno zabrani uvoz ruskog gasa i nafte, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je novinarima u Briselu rekao da su Mađarska i Slovačka odlučile da udruže napore i zajedno se usprotive zabrani pred najvišim sudom EU, čim se odluka javno saopšti i čim to postane pravno moguće.

Prema njegovim riječima, Evropska komisija planom za odbacivanje ruskih energenata krši zakone EU, prenio je TASS.

- Osnovni ugovor jasno ukazuje da je formiranje nacionalnog energetskog bilansa u nadležnosti država, a inicijativa Brisela ugrožava energetsku bezbjednost Mađarske - istakao je Sijarto.

Evropski savjet odobrio je 20. oktobra zabranu kupovine gasa i nafte iz Rusije od 1. januara 2028. godine.