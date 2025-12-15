Logo
Large banner

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

15.12.2025

16:08

Komentari:

0
Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ
Foto: ATV

Mađarska i Slovačka završile su pravne pripreme za podnošenje tužbe Evropskom sudu pravde protiv lidera EU koji zahtijevaju da se do početka 2028. godine potpuno zabrani uvoz ruskog gasa i nafte, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je novinarima u Briselu rekao da su Mađarska i Slovačka odlučile da udruže napore i zajedno se usprotive zabrani pred najvišim sudom EU, čim se odluka javno saopšti i čim to postane pravno moguće.

Prema njegovim riječima, Evropska komisija planom za odbacivanje ruskih energenata krši zakone EU, prenio je TASS.

- Osnovni ugovor jasno ukazuje da je formiranje nacionalnog energetskog bilansa u nadležnosti država, a inicijativa Brisela ugrožava energetsku bezbjednost Mađarske - istakao je Sijarto.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

Evropski savjet odobrio je 20. oktobra zabranu kupovine gasa i nafte iz Rusije od 1. januara 2028. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Budimpešta

Bratislava

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

26 min

0
Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

Svijet

Djevojčicu (14) vršnjakinja izbola nožem u školi

55 min

0
Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

Svijet

Uhapšen Grčki Eskobar, "pao" i tovar pun kokaina

1 h

0
Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

Svijet

Putin traži odštetu od Evrope - 230 milijardi dolara!

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner