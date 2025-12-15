Logo
Large banner

Uhapšen Grčki Eskobar, "pao" i tovar pun kokaina

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

14:43

Komentari:

0
Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

Grčki Eskobar uhapšen je u Kateriniju zbog broda punog kokaina koji je zaplenjen u Atlantskom okeanu.

Njegov brod je prevozio veliku količinu kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, a on je mozak najveće kokainske bande koja je ikada djelovala u Grčkoj, prenosi portal Protothema.

Krivična prošlost čovjeka koji je uhapšen kao vlasnik broda na kojem je pronađena velika količina kokaina iz Latinske Amerike za Evropu, u okviru međunarodne istrage o aktivnostima kriminalne organizacije, bogata je i avanturistička. Njegov identitet nije naveden.

U ovom slučaju je uhapšeno pet osoba, dok se očekuje hapšenje još pet. Preciznije, prve osobe su uhapšene u Grčkoj, dok su druge koje su se nalazile na brodu u pritvoru i biće uskoro uhapšene.

Bez sumnje, osoba koja se izdvaja među optuženima je navodni vlasnik broda sa drogom, koji je u prošlosti bio poznat pod nadimkom Grčki Eskobar. To je zbog toga što je bio uhapšen kao "mozak" najveće kokainske mreže koja je ikada djelovala u Grčkoj.

Bilo je ljeto 2004. godine kada su španske vlasti otkrile brod pod nazivom "Africa 1" u čijem je teretnom djelu pronađeno 5,4 tone kokaina, čija vrijednost danas premašuje 500 miliona evra.

Brod je isplovio iz Pireja 15. maja 2004. godine sa deklarisanom destinacijom Turska. Međutim, organi za sprovođenje zakona Grčke i drugih evropskih zemalja, koji su pažljivo pratili svaki pokret grčkog Eskobara, locirali su njegov brod putem satelita kako se kreće Atlantskim okeanom ka zapadnoj obali Afrike.

Španske vlasti su 13. jula izvršile raciju na brodu "Afrika 1", gdje su pronašle kokain. Droga je bila upakovana u kartonske kutije označene kao mineralna voda.

U avgustu 2004. godine, diler droge je lociran u Štutgartu, u Njemačkoj, i uhapšen. Od trenutka kada je pao u ruke tužilaštva, tvrdio je da nema nikakve veze sa tim. Međutim, nije bio pretjerano uvjerljiv. Osuđen je na doživotnu robiju, ali je petočlani krivični apelacioni sud u Pireju pretvorio doživotnu kaznu u 22 godine zatvora.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

Droga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

Svijet

Putin traži odštetu od Evrope - 230 milijardi dolara!

2 h

0
Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

Svijet

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

3 h

0
Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Svijet

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

4 h

0
Објављен списак настрадалих: Најмлађа жртва дјевојчица Матилда (10)

Svijet

Objavljen spisak nastradalih: Najmlađa žrtva djevojčica Matilda (10)

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

26

U petak se slavi najveća slava kod Srba: Ovo su dva najvažnija običaja za Svetog Nikolu

16

16

Lavrov: Evropa kuje spletke protiv Amerike

16

14

Četiri jasna znaka otkrivaju da vaša veza ide u dobrom pravcu

16

09

Ova 3 znaka će se sresti sa nekim ko im je promijenio život

16

08

Sijarto: Budimpešta i Bratislava spremne za tužbu protiv lidera EU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner