Logo

Horor u KPZ Niš: Osuđenik pronađen mrtav, prerezan mu vrat

05.11.2025

10:48

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Po prijavi da je u paviljonu "A" KPZ u Nišu, u kupatilu sobe pronađeno tijelo osuđenika A. S. (34) iz Aleksinca, izvršen je uviđaj.

Utvrđeno je da postoji povreda - rez u predjelu lijeve vratne arterije, a pored tijela pronađeno je improvizovano sječivo napravljeno od žileta i upaljača.

Po izjavi osuđenika sada pokojni koji se nalazio na izdržavanju kazne pronađen je u ležećem položaju sa povredom vrata. Naložena je obdukcija od strane VJT u Nišu.

Podijeli:

Tagovi:

zatvorenik

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

Hronika

Uhapšen zbog pokušaja podmićivanja policajca u Gradišci

2 h

0
Пронађено тијело мушкарца у ријеци Радобољи

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca u rijeci Radobolji

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Mostar: Tijelo muškarca pronaćeno u rijeci

3 h

0
Бивши и садашњи партнери се тукли, жена пала са терасе и погинула

Hronika

Bivši i sadašnji partneri se tukli, žena pala sa terase i poginula

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner