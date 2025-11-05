Pronađeno tijelo muškarca u rijeci Radobolji

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u rijeci Radobolji u blizini Medicinske škole u Mostaru, rekla je Srni portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Ona je navela da je policija u 7.50 časova obaviještena o pronalasku tijela.

Na mjesto događaja su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar i Hitne pomoći, koji su konstatovali smrt muškarca čiji identitet još nije poznat.

Miloševa je rekla da će uzrok smrti biti poznat nakon provedenih istražnih radnji i obdukcije.