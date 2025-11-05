Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

Trojica kineskih astronauta primorani su da produže šestomjesečni boravak u svemiru jer je njihov svemirski brod možda oštećen svemirskim otpadom, saopštila je Kineska svemirska agencija.

Čen Dong, Čen Džongrui i Vang Đie trebali su danas da se vrate na Zemlju - čak su predali ključeve kineske svemirske stanice novoj posadi, ali je njihovo putovanje odgođeno zbog sumnje na udar u njihov svemirski brod "šendžou-20".

"Analiza udara i procjena rizika su u toku", saopštila je svemirska agencija, bez navođenja detalja o šteti ili koliko bi vremena moglo biti potrebno za provjeru broda.

Nisu objavljeni alternativni datumi za povratak trojice astronauta /taikonauta, kako iz zovu u Kini/. Oni su u aprilu poletjeli prema kineskoj orbitalnoj stanici iz oblasti Unutrašnja Mongolija.