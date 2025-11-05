Logo

Ova namirnica pomaže održati šećer pod kontrolom

Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Doktori sve više ističu jednu namirnicu kao najbrže prirodno oružje protiv skokova glukoze. I što je najluđe – svima nam je na dohvat ruke, jeftina je i bukvalno je ima u svakoj prodavnici.

Doktorka Megi Pauers otkrila je koju hranu bi bilo dobro izabrati da bi šećer bio pod kontrolom. Na prvom mjestu je lisnato, zeleno povrće, posebno špinat.

Takođe, prema riječima dr Pauers, dobro je jesti kupus, ali i namirnice bogate proteinima kao što su jogurt, svježi sir, jaja, nemasno meso i puter od kikirikija.

Pauers napominje da dijabetičari mogu da konzumiraju i voćnu vodu koju će sami pripremiti.

U običnu vodu potrebno je dodati limun ili krastavac i ostaviti da odstoji 24 sata prije konzumiranja.

Podsjetimo, većina simptoma na početku bolesti nije vidljiva, a najčešći su žeđ, suva usta, nagli gubitak težine, učestalo mokrenje, pojačana glad, umor i iscrpljenost.

špinat

šećer u krvi

šećer

