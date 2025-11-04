Istraživanje otkriva da najmlađa djeca šire najviše virusa

Jesen donosi hladnije dane, ali roditelji i staratelji znaju da to ujedno znači i početak sezone kašlja, kihanja i začepljenih nosića.

Respiratorni virusi poput prehlade i gripe tada počinju kružiti školama i vrtićima, a novo istraživanje potvrdilo je ono što mnogi roditelji već znaju - najmlađa djeca šire najviše virusa, piše Euronews.

Studija objavljena u časopisu Pediatrics pokazala je da djeca u dobi od tri do deset godina češće prenose respiratorne viruse nego stariji učenici i školsko osoblje, prenosi Index.hr.

Pedijatrica dr Dženifer Goldman, jedna od voditeljki studije, objasnila je da mala djeca mogu preboljeti i do deset respiratornih infekcija godišnje jer se njihov imunološki sistem prvi put susreće s mnogim virusima.

Istraživači su analizirali uzorke i simptome više od 800 učenika i radnika u školama tokom razdoblja od novembra 2022. do maja 2023. godine. Pokazalo se da je više od 85 posto svih učesnika imalo barem jednu respiratornu infekciju. Najmlađa djeca, od tri do pet godina, imala su čak 92 posto pozitivnih nalaza na viruse, dok je kod djece između 11 i 13 godina ta brojka bila 86 posto, a kod srednjoškolaca 77 posto.

Najčešće se radilo o rinovirusu, uzročniku obične prehlade, koji je pronađen kod 65 posto sudionika. Virus covid-19 otkriven je kod otprilike 15 posto ispitanih.

Rezultati istraživanja potvrđuju i svakodnevnu praksu ljekara. Dr Nikol Tores, pedijatrica i majka, kaže da su njena djeca bila puno češće bolesna kad su bila mlađa. Istraživanje iz 2015. sa Sveučilišta Utah pokazalo je slične rezultate - djeca mlađa od pet godina imala su virus u organizmu tokom polovine godine.

"A ako imate više djece kod kuće, stalno je neko bolestan", rekla je jedna od autorka studije, dr Keri Bington.

Kako se odbraniti od viroza

Stručnjaci ističu da je potpuno sprečavanje bolesti kod djece teško, ali postoje koraci koji mogu pomoći. Preporučuju redovno vaksinisanje protiv gripe i covida-19, temeljno pranje ruku, prekrivanje usta pri kašljanju i izbjegavanje dodirivanja lica. Važno je i redovno čišćenje površina te prozračivanje prostorija.

Ako se dijete ipak razboli, najbolji tretman je odmor i puno tečnosti. U težim slučajevima mogu se dati lijekovi za snižavanje temperature ili antivirusni lijekovi, ako ih preporuči ljekar. Kašalj, međutim, često potraje sedmicama, a dijete se u međuvremenu može ponovno razboljeti.

"Roditeljima male djece kažem da očekuju bolest otprilike svakih mjesec do mjesec i pol", rekla je dr Tores. "Tako to izgleda u praksi."