Meteorolozi objavili vijest koja će obradovati mnoge

Završili smo sa obilnim padavinama, ali i čestim temperaturnim oscilacijama, vremenom koje je obilježilo protekli period, objavili su meteorolozi sa stranice BH Meteo i prognozirali da nas u narednih 7 do 10 dana očekuje manje padavina i više suvog vremena.

"Do petka, 28. novembra, lokalno i povremeno u manjim količinama će biti kiše i snijega. Nešto više snijega samo na višim planinama, gdje se lokalno do petka može skupiti desetak cm. U nižim krajevima lokalno dekorativni snježni pokrivač, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima", naveli su i dodali:

Zanimljivosti Ronioci otkrili "neidentifikovani objekat" star 200 godina

"Hladno vrijeme će se zadržati do nedjelje, 30. novembra, a od nedjelje će dolaziti do porasta temperature.

Istakli su da će dominirati pretežno oblačno vrijeme, s tim da za vikend može biti prolazno nešto više sunčanog vremena, najprije u Hercegovini u subotu, a u nedjelju i u većem dijelu zemlje.

Republika Srpska Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok

"Dnevna temperatura do vikenda 1 do 5, na jugu do 10 stepeni. Bez bitnije razlike u temperaturi i u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, u četvrtak i petak na jugozapadu i zapadu lokalno na udare jaka bura", objavio je BH Meteo.