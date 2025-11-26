''Novembarski dani statistike'': Evidentan kontinuitet rasta Srpske

U Banjaluci su otvoreni "Novembarski dani statistike", posvećeni promociji značaja zvaničnih statističkih podataka i ulozi Zavoda za statistiku u razvoju društva.

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, otvorio je "Novembarske dane statistike" koji se održavaju na 33. rođendan Zavoda za statistiku.

On je istakao da Vlada i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske, na čijem je čelu, imaju odličnu i kontinuiranu saradnju sa Zavodom za statistiku kroz redovno izvještavanje Zavoda, ali i kroz različite vrste projekata.

Šernić je naglasio da Vlada Srpske, kao i sve institucije, ne mogu da adekvatno planiraju svoje mjere bez podataka koje dobijaju od statistike.

"Čestitam direktoru Zavoda i njegovom timu što svojim radom čine statistiku invetivnom, inovativnom i informativnom. Imamo odličnu saradnju sa Zavodom za statistiku vezano za redovno izvještavanje koje Zavod čini kroz praćenje mjesečnih raznih vrsta pokazatelja, ali moram reći da je i pored toga kroz različite vrste međunarodnih projekata, imamo značajnu saradnju sa Zavodom sa statistiku gdje u okviru toga ponekad uvodimo i nove pokazatelje, probamo kako oni izgledaju u određenom projektu, a onda gledamo kako ćemo ih pretočiti negdje u praksu", rekao je Šeranić.

On je istakao da je ta saradnja kontinuirana, odlična i dobra, prije svega, za Vladu Republike Srpske jer na bazi nje sva ministarstva planiraju svoje mjere i aktivnosti u okviru onoga što čine i rade.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović istakao je da ekonomija Republike Srpske pokazuje stabilnost.

"Republika Srpska danas prolazi stabilno kroz krize sa kojima se svijet suočava od 2020. godine i ima kontinuitet rasta, o čemu govori pozitivna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) 18 kvartala za redom" izjavio je direktor Milunović.

Naveo je da treba uzeti u obzir kontekst u nazad pet godina kada su postojale mnoge krize na koje nijedna privreda nije mogla biti imuna.

Milunović je naveo da je taj period karakterisala pandemija virusa korona, transportna kriza, energetska kriza i šokovi na tržištu električne energije, zatim globalna previranja i sukob u Ukrajini, iflatorni šokovi.

"Međutim, ono što može da raduje je da je rast plata išao sa rastom cijena. Mi danas imamo stabilan visokog broj zaposlenih, 290.000 zaposlen a rekordno nizak broj nezaposlenih", rekao je Milunović.

Novembarski dani statistike

Istakao je da ohrabrujuće da je u ovoj godini stopa rasta izvoza veća od stope raste uvoza.

"BDP Srpske je u prošloj godini bio veći za 50 odsto u odnosu na 2020. godinu. Ono što raduje je to što je rast plata u cijelom tom periodu išao iznad rasta cijena", rekao je Milunović.

On je naveo da Republika Srpska ima stabilno visok broj zaposlenih - oko 290.000, kao i rekordno nizak broj nezaposlenih.

Simona Joksimović iz Republičkog zavoda za statistiku predstavila je generaciju cet (Z), koja obuhvata rođene u periodu od 1997. do 2012. godine, koja je potpuno digitalizovana generacija kojoj u Srpskoj pripada 182.067 lica.

"Ta generacija predstavlja najobrazovaniju i najvještiju generaciju do sada i statistika je za njih, za razliku od starijih generacija, odličan alat za razumijevanje svijeta", navela je Joksimovićeva.

Joksimovićeva je kao problem te generacije istakla pažnju, navodeći da cijeli video-sadržaj pogleda samo nešto više od dva odsto pripadnika te generacije.

Konferenciji su prisustvovali i ministar pravde Srpske Goran Selak, te predstavnici različitih ustanova i institucija.

Predstavljeni su najnoviji pokazatelji, metodologije i trendovi koji pomažu javnosti, institucijama i privredi da donose informativne odluke.