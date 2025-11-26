Udruženje banaka najavilo: Određeni period neće se moći dizati keš

Bankomati u Bugarskoj biće privremeno van funkcije u noći između 31. decembra i 1. januara zbog prelaska zemlje na evro, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka, Džejms Jolovski.

Prekid rada bankomata trajaće oko dva do tri sata, a u tom periodu plaćanja karticama i podizanje gotovine neće biti moguće, piše portal "Novinite".

Tokom tranzicije, bankomati će izdavati novčanice u evrima, dok će depoziti u levima biti prihvaćeni u posebnim kasetama – sistem osmišljen kako bi se izbjegli problemi koji su se javili u nekim drugim zemljama, poput Hrvatske.

Građani se pozivaju da ne paniče i da ne žure sa zamjenskim transakcijama, jer komercijalni objekti i dalje mogu prihvatati lijeve tokom januara 2026. Banke će besplatno zamjenjivati leve do kraja juna 2026. godine, po fiksnom kursu konverzije.

Svi bankovni računi u levima automatski će biti konvertovani u evre bez dodatnih troškova, a postojeće bankovne kartice ostaju važeće.

Jolovski je naglasio da tranzicija ne ugrožava stabilnost finansijskog sistema. Banke se za prelazak pripremaju još od 2020. godine i sprovedene su opsežne provjere kako bi promjena protekla bez problema.