Slučaj koji je šokirao BiH: Presuđen za ubistvo, a tijelo žrtve nije pronađeno

Izvor:

ATV

26.11.2025

21:07

Komentari:

0
Foto: ATV

Dosije donosi priču o prvoj pravosnažnoj presudi u BiH za ubistvo u kojem tijelo žrtve nikada nije pronađeno.

Kako je moguće dokazati zločin - bez ključnog dokaza?

Šta je istraga otkrila?

Koji su dokazi presudili?

Kako porodica doživljava pravdu bez spokoja, gledajte u emisije Dosije.

Dosije

Ubistvo

zločin

