Slučaj koji je šokirao BiH: Presuđen za ubistvo, a tijelo žrtve nije pronađeno

Dosije donosi priču o prvoj pravosnažnoj presudi u BiH za ubistvo u kojem tijelo žrtve nikada nije pronađeno.
Kako je moguće dokazati zločin - bez ključnog dokaza?
Šta je istraga otkrila?
Koji su dokazi presudili?
Kako porodica doživljava pravdu bez spokoja, gledajte u emisije Dosije.
