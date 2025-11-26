"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

U Sudu BiH danas su počele završne riječi na suđenju Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

U svojoj završnoj riječi, tužilac je istakao da se radi o jednom od prvih slučajeva u bh. pravosuđu gdje je sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija.

"Kako su pokazali dokazi, Radeno Bašić je žrtva svog profesionalnog i zakonitog pristupa u radu. Posvetio je svoj život onome u čemu je bio pozvan u tu profesiju, a to je da štiti zakonitost i bori se protiv kriminaliteta. Pred vama je predmet koji je jedan od prvi pred Sudom BiH koji je tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija", rekao je tužilac Ćazim Hasanspahić.

Podsjećamo, svjedočenjem optuženih Dalibora Railića i Aleksandra Miljatovića u Sudu BiH prošle sedmice je završen glavni pretres na suđenju za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Očekuje se da će presuda u ovom predmetu biti izrečena do sredine decembra, kada optuženima ističe mjera pritvora.

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH Dalibora Railića tereti da je naručio ubistvo Radenka Bašića. Kao direktni izvršilac optužen je Aleksandar Miljatović (34), a za pomaganje u zločinu optužen je njegov kum Igor Repajić, protiv koga je predmet razdvojen na prošlom ročištu zbog štrajka glađu.

Ranije je postupak razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U optuženičkoj klupi se nalaze još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće i Goran Gvozden iz Gradiške. Oni su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. Svi sem Gredelja su bili korisnici "Sky ecc” aplikacije.