"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

ATV

26.11.2025

18:20

"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића
U Sudu BiH danas su počele završne riječi na suđenju Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

U svojoj završnoj riječi, tužilac je istakao da se radi o jednom od prvih slučajeva u bh. pravosuđu gdje je sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija.

"Kako su pokazali dokazi, Radeno Bašić je žrtva svog profesionalnog i zakonitog pristupa u radu. Posvetio je svoj život onome u čemu je bio pozvan u tu profesiju, a to je da štiti zakonitost i bori se protiv kriminaliteta. Pred vama je predmet koji je jedan od prvi pred Sudom BiH koji je tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija", rekao je tužilac Ćazim Hasanspahić.

Podsjećamo, svjedočenjem optuženih Dalibora Railića i Aleksandra Miljatovića u Sudu BiH prošle sedmice je završen glavni pretres na suđenju za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Dalibor Railic i Aleksandar Miljatovic

Hronika

Završeno suđenje za ubistvo Radenka Bašića, optuženi negirali zločin

Očekuje se da će presuda u ovom predmetu biti izrečena do sredine decembra, kada optuženima ističe mjera pritvora.

6241df7b1c8cc railic

Hronika

Dalibor Railić Dugi oslobođen optužbe!

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH Dalibora Railića tereti da je naručio ubistvo Radenka Bašića. Kao direktni izvršilac optužen je Aleksandar Miljatović (34), a za pomaganje u zločinu optužen je njegov kum Igor Repajić, protiv koga je predmet razdvojen na prošlom ročištu zbog štrajka glađu.

Dalibor Railic sudjenje

Hronika

Railić pominjao ubistvo inspektora, pa tražio pištolj s prigušivačem

Ranije je postupak razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U optuženičkoj klupi se nalaze još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće i Goran Gvozden iz Gradiške. Oni su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. Svi sem Gredelja su bili korisnici "Sky ecc” aplikacije.

Radenko Bašić

Dalibor Railić Dugi

Suđenje

