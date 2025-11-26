Pucnjava na Alipašinom polju: Policija traga za Amarom Biberom

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se danas poslijepodne dogodila na Alipašinom polju, a prema nezvaničnim informacijama “Avaza” iz vatrenog oružja je pucao Amar Biber.

Kako nezvanično saznaju, policija je u potrazi za njim.

Inače, Biber ranije je bio optužen za razbojništvo, ali mu je izrečena oslobađajuća presuda.

Podsjećamo, prema ranijim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva.

Hronika Pucnjava u Sarajevu, ima povrijeđenih

Portparolka MUP-a KS, Mersiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je povrijeđeni muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.

- Povrijeđenom N.S. (1989) je konstatovana laka tjelesna povreda. Tužilac je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti u vezi sa krivičnim djelom Laka tjelesna povreda - potvrdila je Novalić.