Logo
Large banner

Pucnjava na Alipašinom polju: Policija traga za Amarom Biberom

Izvor:

Avaz

26.11.2025

20:36

Komentari:

0
Пуцњава на Алипашином пољу: Полиција трага за Амаром Бибером
Foto: ATV

Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se danas poslijepodne dogodila na Alipašinom polju, a prema nezvaničnim informacijama “Avaza” iz vatrenog oružja je pucao Amar Biber.

Kako nezvanično saznaju, policija je u potrazi za njim.

Inače, Biber ranije je bio optužen za razbojništvo, ali mu je izrečena oslobađajuća presuda.

Podsjećamo, prema ranijim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pucnjava u Sarajevu, ima povrijeđenih

Portparolka MUP-a KS, Mersiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je povrijeđeni muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.

- Povrijeđenom N.S. (1989) je konstatovana laka tjelesna povreda. Tužilac je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti u vezi sa krivičnim djelom Laka tjelesna povreda - potvrdila je Novalić.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

Pucnjava

Alipašino polje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Велика акција полиције! Ухапшен организатор пљачке златаре у БиХ

Hronika

Velika akcija policije! Uhapšen organizator pljačke zlatare u BiH

19 h

0
"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

Hronika

"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

19 h

0
Познат идентитет човјека који је погинуо са Аном: Радио за Стојкета, па преживио атентат

Hronika

Poznat identitet čovjeka koji je poginuo sa Anom: Radio za Stojketa, pa preživio atentat

20 h

0
Пуцњава у Сарајеву, има повријеђених

Hronika

Pucnjava u Sarajevu, ima povrijeđenih

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Igor Arsenić ide u mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner