Logo
Large banner

Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice

Izvor:

B92

11.12.2025

12:28

Komentari:

0
Инфузија болница доктор
Foto: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Nacionalna zdravstvena služba Engleske (NHS) upozorila je da se suočava sa "najgorim mogućim scenarijem" ovog decembra zbog rasta broja hospitalizovanih pacijenata od gripa.

Prema najnovijim podacima NHS-a, hospitalizacije zbog gripa porasle su za 55 odsto u samo jednoj nedjelji, sa prosječno 2.660 pacijenata dnevno prošle nedjelje, piše "Skaj njuz".

петарда

Region

Dječak zadobio opekotine očiju od petardi

To je najviši broj za ovo doba godine otkako NHS vodi evidenciju.

Rukovodioci zdravstvene službe upozoravaju da se trend povećanja hospitalizacija nastavlja, bez jasno vidljivog vrhunca.

Uz grip, broj pacijenata zaraženih norovirusom u bolnicama porastao je za 35 odsto.

NHS ističe da zimski virusi sve više "pune bolnice" i poziva javnost na oprez kako bi se smanjila dalja opterećenost zdravstvenog sistema.

"Nosite maske"

HS je minule sedmice proglasio ranu krizu gripa i upozorio na "najgoru zimu ikada", dok stručnjaci predlažu nošenje maski.

Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja oboqelih od gripa, koji je, kako se vjeruje, izazvao mutirani soj A(H3N2) - podklada K, ekstramutirani "supergrip".

Чипс

Ekonomija

Republika Srpska uvezla 2.945.000 kilograma čipsa

Vjeruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji je pogodio Veliku Britaniju, zarazniji i da dovodi do težeg obolijevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa.

Zvaničnici vjeruju da je porast broja oboqelih od gripa uglavnom uzrokovan naglim porastom broja zaražene djece školskog uzrasta od pet do 14 godina. Upravo kod njih, H3N2 čini veliku većinu slučajeva.

Podijeli:

Tagovi:

grip

virus

Engleska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Zanimljivosti

Od 15. decembra za ove znakove se život mijenja iz korijena

2 h

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Svijet

SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

2 h

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Društvo

Kompanija iz BiH nagradila sve radnike sa po 1.000 KM

2 h

0
Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће

Hronika

Vozač kamiona udario ženu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

2 h

0

Više iz rubrike

Илон Маск

Svijet

Mask: Nije da neću, nego ne mogu da izađem napolje

1 h

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела

Svijet

SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

2 h

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Svijet

EK sprovela raciju u sjedištu kompanije Temu u Dablinu, sumnja na subvencije Pekinga

2 h

0
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

Svijet

Lavrov otkrio šta je nestalo nakon sastanka Zelenskog sa Evropljanima

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

19

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

14

15

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

14

15

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner