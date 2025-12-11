Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice

Nacionalna zdravstvena služba Engleske (NHS) upozorila je da se suočava sa "najgorim mogućim scenarijem" ovog decembra zbog rasta broja hospitalizovanih pacijenata od gripa.

Prema najnovijim podacima NHS-a, hospitalizacije zbog gripa porasle su za 55 odsto u samo jednoj nedjelji, sa prosječno 2.660 pacijenata dnevno prošle nedjelje, piše "Skaj njuz".

To je najviši broj za ovo doba godine otkako NHS vodi evidenciju.

Rukovodioci zdravstvene službe upozoravaju da se trend povećanja hospitalizacija nastavlja, bez jasno vidljivog vrhunca.

Uz grip, broj pacijenata zaraženih norovirusom u bolnicama porastao je za 35 odsto.

NHS ističe da zimski virusi sve više "pune bolnice" i poziva javnost na oprez kako bi se smanjila dalja opterećenost zdravstvenog sistema.

"Nosite maske"

HS je minule sedmice proglasio ranu krizu gripa i upozorio na "najgoru zimu ikada", dok stručnjaci predlažu nošenje maski.

Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja oboqelih od gripa, koji je, kako se vjeruje, izazvao mutirani soj A(H3N2) - podklada K, ekstramutirani "supergrip".

Vjeruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji je pogodio Veliku Britaniju, zarazniji i da dovodi do težeg obolijevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na obolevanje od drugih sezonskih virusa.

Zvaničnici vjeruju da je porast broja oboqelih od gripa uglavnom uzrokovan naglim porastom broja zaražene djece školskog uzrasta od pet do 14 godina. Upravo kod njih, H3N2 čini veliku većinu slučajeva.