Logo
Large banner

Preminula "kraljica" plastičnih operacija

Izvor:

B92

12.12.2025

11:03

Komentari:

0
Преминула "краљица" пластичних операција
Foto: Printscreen/Youtube/ Doctor Youn

Zvijezda društvenih mreža poznata po estetskim operacijama, Meri Magdalena, pronađena je mrtva u Tajlandu.

Devojka, pravog imena Denise Ivon Jarvis Gongora (33), umrla je nakon što je pala sa balkona sa devetog sprata, samo nekoliko sati nakon što se prijavila u utorak poslepodne na jednodnevni boravak, izvestio je ove nedelje Phuket njuz.

Dejli Mejl je pregledao informacije koje je objavila lokalna policija, a koje potvrđuju njen identitet, i nezavisno potvrdio smrt putem izvora bliskih porodici.

Telo meksičko-kanadske manekenke otkrilo je hotelsko osoblje na parkingu zgrade oko 13:30, potvrdio je kapetan Čanarong Prakongkuea iz policijske stanice Patong.

fifa

Fudbal

FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Khaosod English je preneo da je Marijino telo prebačeno iz bolnice Patong u bolnicu Vachira Phuket radi kompletne autopsije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Neposredno pre smrti, Meri je objavila završnu scenu iz filma The Truman Show iz 1998. godine, zajedno sa svojom dečjom fotografijom, na društvenim mrežama, prenosi B92.

U sceni, koju je podelila na jednom od svojih brojnih Instagram naloga, lik Džima Kerija, Truman Burbank, nakloni se i kaže: "A u slučaju da se ne vidimo, dobro popodne, dobro veče i laku noć."

Promenila je i korisničko ime jednog drugog Instagram naloga u "MaryMagdaleneDied".

Podijeli:

Tagovi:

preminula žena

plastične operacije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Fudbal

FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

1 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

1 h

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Zdravlje

Srčani udar ''udovica'' je najopasniji: Ako se ne reaguje odmah, ishod je fatalan

1 h

0

Više iz rubrike

До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом

Svijet

Skandal potresao poznatu kliniku: Dijete (14) zlostavljano i snimljeno pod anestezijom

1 h

0
Убијена Ребека Парк

Svijet

Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

2 h

0
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

Svijet

Žena zarobila i mjesecima mučila muža: Pobjegao bos iz psećeg kaveza

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

20

Virus "supergripa" registrovan i u Rumuniji

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner