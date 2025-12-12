Preminula "kraljica" plastičnih operacija

Zvijezda društvenih mreža poznata po estetskim operacijama, Meri Magdalena, pronađena je mrtva u Tajlandu.

Devojka, pravog imena Denise Ivon Jarvis Gongora (33), umrla je nakon što je pala sa balkona sa devetog sprata, samo nekoliko sati nakon što se prijavila u utorak poslepodne na jednodnevni boravak, izvestio je ove nedelje Phuket njuz.

Dejli Mejl je pregledao informacije koje je objavila lokalna policija, a koje potvrđuju njen identitet, i nezavisno potvrdio smrt putem izvora bliskih porodici.

Telo meksičko-kanadske manekenke otkrilo je hotelsko osoblje na parkingu zgrade oko 13:30, potvrdio je kapetan Čanarong Prakongkuea iz policijske stanice Patong.

Fudbal FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Khaosod English je preneo da je Marijino telo prebačeno iz bolnice Patong u bolnicu Vachira Phuket radi kompletne autopsije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Neposredno pre smrti, Meri je objavila završnu scenu iz filma The Truman Show iz 1998. godine, zajedno sa svojom dečjom fotografijom, na društvenim mrežama, prenosi B92.

U sceni, koju je podelila na jednom od svojih brojnih Instagram naloga, lik Džima Kerija, Truman Burbank, nakloni se i kaže: "A u slučaju da se ne vidimo, dobro popodne, dobro veče i laku noć."

Promenila je i korisničko ime jednog drugog Instagram naloga u "MaryMagdaleneDied".