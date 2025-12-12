Logo
Da li je grijeh imati intimne odnose tokom posta

Izvor:

Stil Kurir

12.12.2025

11:49

Риба посна трпеза
Foto: Valeria Boltneva/Pexels

Božićni post je u toku i smatra se jednim od najrigoroznijih perioda u crkvenom kalendaru.

Pored odricanja od određene hrane, ovaj post podrazumijeva i uzdržavanje od tjelesnih zadovoljstava, uključujući i intimne odnose.

Mnogi vjernici se pitaju da li je grijeh imati intimne odnose tokom posta i kako se ponašati u ovim situacijama?

Odricanje i blagoslov

Draško Đenović, vjerski analitičar, podsjeća da post nije samo fizičko uzdržavanje, već i duhovno pročišćenje.

Intimni odnosi tokom posta nisu strogo zabranjeni, ali se preporučuje da se u ovim slučajevima traži blagoslov od sveštenika.

Vjernici koji osjećaju potrebu za duhovnim savjetom i podrškom mogu razgovarati sa svojim parohom.

"Ako se ne možete u potpunosti uzdržati, najbolje je potražiti duhovni savjet i blagoslov, kako bi vaše postupke pratila duhovna pažnja", savjetuje Đenović.

Učenje apostola Pavla o braku i intimnosti

Apostol Pavle u svojim poslanicama ističe svjetost bračnog odnosa.

Prema njegovom učenju, supružnici kroz brak postaju jedno tijelo, a intimni odnosi unutar bračne zajednice nisu grešni, već sveti.

Ipak, u periodima posta, naročito pred pričešće, preporučuje se uzdržavanje od svih tjelesnih uživanja kako bi se vjernici duhovno pripremili, prenosi "Stil".

"Bračna zajednica je sveta, ali u vrijeme posta vjernici treba da se fokusiraju na molitvu i duhovni rast", objašnjava Đenović.

Post kao vrijeme introspektivnog čišćenja

Sveštenici posebno naglašavaju značaj Badnjeg dana i Velikog petka.

Tokom tih dana, vjernici bi trebalo da se uzdrže od tjelesnih zadovoljstava, uključujući intimne odnose, kako bi se usmjerili na molitvu, introspektivno razmišljanje i pripremu za pričešće.

Post predstavlja priliku za duhovni rast i jačanje vjere. Iako praksa može varirati među pojedincima, ključno je da svako pronađe svoj put ka pročišćenju i osnaživanju duhovnog života, u skladu sa ličnim uvjerenjima i potrebama.

"Post nije samo odricanje od hrane, već i prilika da se obnovi unutrašnji mir i uspostavi dublja veza sa Bogom", zaključuje Đenović.

