Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

14:04

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o ostvarivanju prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 399 demobilisanih boraca, koji bi sljedeće godine trebalo da idu u penziju.

Informacija se odnosi na doprinose za demobilisane borce za period od 1.1.1996. godine do 29.9.2000. godine.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženo je da izvrši uplatu navedenih doprinosa, za navedeni period, za borce starije od 65 godina, koji tom uplatom mogu ispuniti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Radnici

Ekonomija

Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

"Takođe, Ministarstvo je zaduženo da u kontinuitetu, svake godine, vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za navedeni period, demobilisanim borcima koji će u tekućoj ili narednoj godini ispuniti uslov u pogledu godina života za odlazak u penziju, u skladu sa članom 41. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju", saopšteno je iz Vlade Srpske.

Potrebno skoro 258.000 KM

Ove godine Ministarstvo je u saradnji sa Fondom PI obradilo sve zahtjeve demobilisanih boraca starijih od 64 godine života, s obzirom da se radi o osobama koje će u narednoj godini u pogledu godina života ispuniti uslov za penziju.

"Nakon analize dostavljenih zahtjeva, utvrđeno je da ukupno 399 lica ispunjava uslov za uplatu staža demobilisanog borca za šta je potrebno 257.901,63 KM, koja su predviđena u budžetu Ministarstva za 2025. godinu", objašnjavaju u Vladi.

Сједница Владе

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

Osim toga, Ministarstvo će i u svakoj narednoj godini planirati sredstva za ove namjene, odnosno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanim borcima koji se obrate Ministarstvu, a koji u toj godini ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na penziju.

