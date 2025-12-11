Teniser suspendovan na 20 godina

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) saopštila je da je francuski teniser Kventin Folio suspendovan iz sporta na čak 20 godina, uz novčanu kaznu od 70.000 dolara i obavezu da vrati više od 44.000 dolara nezakonito stečenog novca.

Ova odluka doneta je nakon što je utvrđeno da je počinio čak 27 prekršaja Programa protiv korupcije u tenisu (TACP).

Folio (26) je, prema istrazi ITIA, bio ključna figura mreže igrača koji su djelovali u interesu sindikata za nameštanje mečeva. On je šesti teniser sankcionisan u okviru iste istrage, poslije slučajeva Džejmi Flojd-Anžel, Pola Valsekija, Luka Fombe, Lukasa Bukea i Enca Rimolija.

Iako je dostigao najbolji plasman u karijeri – 488. mjesto na ATP listi u avgustu 2022. – Folio je negirao 30 optužbi koje su se odnosile na 11 mečeva od 2022. do 2024. godine, od čega je lično igrao osam.

Optužbe su obuhvatale namještanje rezultata, primanje novca da ne pruži maksimum radi klađenja, nuđenje novca drugim igračima da nameste mečeve, davanje internih informacija, saučesništvo u korupciji, opstrukciju istrage ITIA i uništavanje dokaza.

Nezavisna službenica za saslušanja, Amani Kalifa, održala je daljinsko saslušanje 20. i 21. oktobra 2025. godine i potvrdila 27 od 30 tačaka optužnice, dok su tri odbačene. U svojoj pisanoj odluci od 1. decembra 2025, Kalifa je ocijenila da je Folio bio “vektor šire kriminalne mreže, aktivno regrutujući druge igrače i pokušavajući da korupciju još dublje ukoreni u profesionalni tenis”.

Pri određivanju sankcije uzeti su u obzir i otežavajući faktori, među kojima i namjerna opstrukcija istrage.

Folio je pod privremenom suspenzijom od 17. maja 2024, pa će mu se to vrijeme uračunati u kaznu. Njegova suspenzija trajaće do 16. maja 2044. godine, pod uslovom da izmiri sve finansijske obaveze.

Tokom perioda zabrane, Francuz neće smeti da igra, trenira ili prisustvuje bilo kom teniskom događaju pod okriljem članica ITIA – ATP, VTA, ITF, Tenisa Australije, Francuske teniske federacije, Vimbldona i US Tenisa.

Inače, ITIA je nezavisno tijelo osnovano radi očuvanja integriteta profesionalnih teniskih takmičenja, piše Telegraf.