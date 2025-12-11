Logo
Prodaje se šampanjac sa vjenčanja Čarlsa i Dajane

Izvor:

SRNA

11.12.2025

16:14

Краљ Чарлс
Foto: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Šampanjac "dom perinjon", koji je služen na vjenčanju princa Čarlsa i ledi Dajane 1981. godine, biće ponuđen na aukciji u Danskoj, saopštila je aukcijska kuća "Brun Rasmusen".

Više od 40 godina nakon vjenčanja i mnogo godina nakon što se brak raspao, fanovi britanske kraljevske porodice moći će da kupe rijedak dio tog istorijskog dana, prenio je AP.

"Ovo je prvi put da sam ga vidio. Boca sa takvim kraljevskim porijeklom je zista rijetka", rekao je Tomas Rozendal, šef vinskog odjeljenja aukcijske kuće.

Princ Čarls, sada kralj Čarls Treći, oženio se ledi Dajanom Spenser u londonskoj katedrali Svetog Pavla 29. jula 1981. godine.

Nakon ceremonije uslijedio je raskošan prijem u Bakingemskoj palati, na kojoj je služen šampanjac iz ekskluzivne serije.

Паре, марке

Društvo

Najavljene dobre vijesti za penzionere, prije svega one s najnižom penzijom

"Specijalno isporučeno u čast braka Njegovog Kraljevskog Veličanstva Princa od Velsa i Ledi Dajane Spenser. 29. jula 1981", piše na etiketi boce.

Rozendal je rekao da je napravljeno samo 12 boca i da su sve trebale da budu otvorene tog dana. Nije poznato šta se desilo sa ostalim bocama.

