Oprez: Povlači se popularna namirnica

Izvor:
Dnevnik.hr
11.12.2025
11:30
Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda "tortilja pšenična" svih rokova trajanja.
Kako su naveli, problem je neodobreni prehrambeni aditiv kalcijev sorbat, koji je naveden na deklaraciji.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Iz trgovačkog lanca Konzum, u kojem se prodaju sporne tortilje, poručuju kupcima da provjere jesu li kupili navedeni proizvod te da ga mogu vratiti u prodavaonicu, u kojoj će im biti vraćen novac, piše Dnevnik.hr.
