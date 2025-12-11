Oprez: Povlači se popularna namirnica

Kako su naveli, problem je neodobreni prehrambeni aditiv kalcijev sorbat, koji je naveden na deklaraciji.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Svijet Peskov: Zainteresovani smo

Iz trgovačkog lanca Konzum, u kojem se prodaju sporne tortilje, poručuju kupcima da provjere jesu li kupili navedeni proizvod te da ga mogu vratiti u prodavaonicu, u kojoj će im biti vraćen novac, piše Dnevnik.hr.