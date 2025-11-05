Logo

Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedan mladić poginuo, dvojica povrijeđena

Izvor:

SRNA

05.11.2025

22:15

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Mladić je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Ozalj, u Karlovačkoj županiji, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila oko 19.40 na Trškom putu, kada je automobil karlovačkih registarskih oznaka sletio u dvorište jedne kuće.

putevi rs

Banja Luka

Preduzeće ''Putevi'' demantuju Stanivukovića

U vozilu su se nalazile tri mlađe muške osobe. Jedan je mladić na mjestu preminuo, a druga dvojica zadobila su povrede. Za sada nije poznat stepen povreda. U toku je policijski uviđaj.

Saobraćaj je na tom dijelu puta zatvoren i preusmjeren na obilazne ulice, prenose hrvatski mediji.

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

