Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedan mladić poginuo, dvojica povrijeđena

Izvor:
SRNA
05.11.2025
22:15
Komentari:0
Mladić je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Ozalj, u Karlovačkoj županiji, saopštila je policija.
Nesreća se dogodila oko 19.40 na Trškom putu, kada je automobil karlovačkih registarskih oznaka sletio u dvorište jedne kuće.
Banja Luka
Preduzeće ''Putevi'' demantuju Stanivukovića
U vozilu su se nalazile tri mlađe muške osobe. Jedan je mladić na mjestu preminuo, a druga dvojica zadobila su povrede. Za sada nije poznat stepen povreda. U toku je policijski uviđaj.
Saobraćaj je na tom dijelu puta zatvoren i preusmjeren na obilazne ulice, prenose hrvatski mediji.
Nauka i tehnologija
1 h0
Scena
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
53
22
30
22
29
22
15
Trenutno na programu