Drama u Beogradu: Djevojka iz BiH nožem napala policajca, on je ranio u nogu

Izvor:

Telegraf

06.11.2025

07:43

Драма у Београду: Дјевојка из БиХ ножем напала полицајца, он је ранио у ногу
Foto: ATV

Jutros, oko 4 sata, došlo je do incidenta na ulazu u policijsku stanicu Savski venac kada je dvadesetčetvorogodišnja državljanka BiH bez ikakvog očiglednog povoda nožem napala policijskog službenika koji je obezbjeđivao stanicu, saznaje "Telegraf.rs".

Napad se dogodio na ulaznom stepeništu. Policajac je, izbjegavajući više uzastopnih nasrtaja, pokušao da obuzda djevojku, ali ona, uprkos izdatim upozorenjima, nije imala namjeru da odustane od napada.

U cilju sopstvene zaštite, policijski službenik je bio primoran da upotrebi službeni pištolj, pogodivši djevojku u nogu.

Djevojka je odmah prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Svijet

Bivši šef pravosuđa EU optužen za pranje novca

Prema prvim informacijama, nalazi se u svjesnom i komunikativnom stanju sa povredom donjeg ekstremiteta.

Na licu mjesta je obavljen uviđaj. Motiv napada na policijskog službenika za sada je nepoznat i biće utvrđen tokom detaljne istrage koju će sprovesti nadležni organi.

(telegraf)

Srbija

BiH

djevojka

policija

