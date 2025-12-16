Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da on i SNSD vole Srbiju, da su uz nju uvijek i da će sa njom sarađivati, ali da će sarađivati i sa Hrvatskom i Hrvatima u BiH u svemu onome što je i interes Republike Srpske.

Dodik je rekao da su budalaština tvrdnje opozicije da vlast predvođena SNSD-om ima bolju saradnju sa Zagrebom nego sa Beogradom.

"Političke budale mogu da govore tako nešto", istakao je Dodik.

On je dodao da to nije u sferi normalne politike i da ne može laž da bude politika koju oni plasiraju.

"Saradnja koju imamo na nekim pitanjima sa Hrvatskom izgleda potrebna i treba da bude dalje promovisana. Opozicija kad treba da pravi vlast sa Hrvatima na nivou BiH onda su im dobri, a kad ne, onda bi nekog drugoga okrivili za neku saradnju", naveo je Dodik.

To, kako je naglasio, nije nikakva ljubav i nema nikakvu emociju što se tiče toga.

"Smatramo da imamo neki interes da održavamo dobre odnose i te odnose držimo", naveo je Dodik.

On je istakao da saradnja sa Srbijom u sebi ima i emotivnu i, naravno, interesnu stranu.

"Naš interes je stabilna i jaka Srbija. Naša emocija je da volimo Srbiju", rekao je Dodik.

On je naveo da je svaki pokušaj da se nekome pripiše nešto drugo gotovo totalna i ljudska i intelektualna i politička glupost.

"Sasvim je normalno, ako neko dođe u posjetu u Republiku Srpsku, da Srpska reaguje i da se, kao zemlja koja širi regionalnu saradnju, na taj način i odnose prema tom pitanju", naveo je Dodik i dodao da to niko neće promijeniti.

To što opozicija govori, Dodik je rekao da pokušavaju da podvale javnosti.

"Ne vjerujem da ima neko pametan u Republici Srpskoj da može to da pomisli, osim takvih glupaka koji dolaze iz opozicije. Ali to njima ostaje", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, laž ne može biti politika, jer je uvijek kratkih nogu i ne može da dovede do toga da se promijene odnosi.

"Milorad Dodik i SNSD će sarađivati sa Hrvatskom i sa Hrvatima u BiH u svemu onome što je i naš interes, ali će sarađivati i sa Srbijom i voljeti Srbiju. Mi ne navijamo za hrvatske reprezentacije u fudbalu, košarci, nego za srpske. Mi smo uvijek tamo gdje je srpska pobjeda i uvijek smo sa Srbijom kada je njoj teško i uvijek se radujmo svakom njenom uspjehu", naglasio je Dodik.

On je naveo da ga čude pojedinci koji pretenduju da su neki intelektualci ili nešto slično pa tako nešto tvrde.

Ocijenio je da to ima jedan cilj, a to je da one koji su nezadovoljni ovim ili onim povuče na drugu stranu.

"Moja ljubav, moja emocija i moj interes jeste da sarađujem sa Srbijom, da joj želim sve najbolje", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da podržava politiku koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da jednako tako smatra da Republika Srpska, koja dijeli dugu granicu sa Hrvatskom i političke procese u BiH sa Hrvatskom i sa Hrvatima u BiH, treba da nađe način kako sarađivati jednako kao i sa Bošnjacima.

"Ali, to nikad ne smije da bude na štetu naših interesa kako to radi opozicija koja je spremna da pokaže servilnost na svakoj gluposti i na štetu Republike Srpske u Sarajevu. Onda uporno pjeva i galami kako bi skrenula pažnju kako neko drugi sarađuje s Hrvatskom", rekao je Dodik.

On je dodao da nema nijedan problem da se ponovo vidi i sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem.