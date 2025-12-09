Detalji dvostrukog ubistva: Ubijeni žena i muškarac, policiji poznat motiv zločina

Beživotna tijela muškarca i žene pronađena su u ponedjeljak uveče u jednom stanu u centru Nikšića, a sumnja se da je riječ o dvostrukom ubistvu.

Tijela su pronađena u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. O čitavom slučaju oglasila se i policija.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su sinoć oko 19.20 časova obaviješteni od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana", navode u saopštenju.

Kako ističu iz policije, odmah su preduzete mjere da se M. P. pronađe, nakon čega su policijski službenici locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

"U skladu sa zakonskim ovlaštenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M.P., kao i beživotno tijelo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V", dodaju u policiji.

"Bez odlaganja je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj na licu mjesta. Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi", dodaju u saopštenju.

Kako ističu, motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima.

"Uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja", ističu iz policije.