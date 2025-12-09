Logo
Large banner

Detalji dvostrukog ubistva: Ubijeni žena i muškarac, policiji poznat motiv zločina

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

08:15

Komentari:

0
Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина
Foto: Printskrin/Jutjub

Beživotna tijela muškarca i žene pronađena su u ponedjeljak uveče u jednom stanu u centru Nikšića, a sumnja se da je riječ o dvostrukom ubistvu.

Tijela su pronađena u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. O čitavom slučaju oglasila se i policija.

требиње 1

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su sinoć oko 19.20 časova obaviješteni od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana", navode u saopštenju.

Kako ističu iz policije, odmah su preduzete mjere da se M. P. pronađe, nakon čega su policijski službenici locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

"U skladu sa zakonskim ovlaštenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M.P., kao i beživotno tijelo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V", dodaju u policiji.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Nauka i tehnologija

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu

"Bez odlaganja je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj na licu mjesta. Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi", dodaju u saopštenju.

Kako ističu, motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima.

Полиција Црна Гора

Region

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

"Uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja", ističu iz policije.

Podijeli:

Tagovi:

Nikšić

dvostruko ubistvo

pronađena tijela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

Zdravlje

Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

3 h

0
Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Društvo

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

3 h

0
У Српској рођено 14 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 14 beba

3 h

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

3 h

0

Više iz rubrike

У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Region

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

3 h

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба

Region

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

3 h

0
Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Region

Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

18 h

0
Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

Region

Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner