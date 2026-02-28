Šta je donijela igrica Robloks i sa kakvim se opasnostima suočavamo?

Međutim biće da je tu nešto pošlo po zlu, prvenstveno iz pohlepe jer kad su djeca tu, tu su i roditeljski novčanici , a simpatični avatar košta samo pola evra , evro, pet ili deset. Pavle je upoznat sa robloksom, povremeno ga i igra, ali kaže onim što je tamo vidio nije oduševljen.

"Meni smeta što mnogo kopiraju druge igrice i stavljaju ružne likove i tako , ljudi psuju u četu", rekao je učenik petog razreda Pavle Ćorović.

Zabranjeno voće je najslađe pa kad se već djeci brane društvene mreže ne brane im se robloks četovi , odnosno robloks društvena mreža, koja nosi skoro sve rizike sa sobom kao i bilo koja druga.

"Ako im već ne damo da budu na društvenim mrežama do određenog momenta i taj Robloks prerasta i postaje to. Zašto je to važno – zato što djeca kreiraju neki svoj paralelni svijet unutar virtuelnog svijeta i to će se događati sve više i više. Ali, je problem u tome što roditelji ne vide opasnost od toga jer to su pobogu samo neke male figurice i ostalo ali oni tu kreiraju cijelu jednu svijest o sebi na internetu", objasnio je gejming analitičar Karlo Tomić.

U igricama je i prisutan i govor mržnje , podsticanje na agresivno ponašanje i izbacivanje iz igrica, što svakako negativno utiče na djecu, a tu su i drugi gubici, upozorava načelnik Jedinice za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske .

"Robloks jeli kao virtuelna valuta koja se koristi za kupovinu kredita da bi se prešlo na drugi nivo i slično tako da osim tog vremena koje djeca potroše tu, postoji i mogućnost psihičkih posljedica", upozorava načelnik Jedinice za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske Olivije Zimonja.

Igrice izazivaju snažno oslobađanje od dopamina kod igrača, euforiju i motivaciju da se igra dalje. Ukratko nije dosadno i usporeno kao u svakodnevici. Bjesomučno višečasovno igranje igrica , uz oduševljene i izlive bijesa trebalo bi da bude alarm za roditelje.

"Ako roditelj primjeti da je ta zavisnost uzela maha . da je to dijete zavisno od igrice onda se preporučuje “ dopaminski detoks“ , da se isključe sa igrica, da se obnove neurološki putevi , smanji zavisnost. Na prirodan način da dijete dobija dopamin kroz šetnju, igru sa drugarima", objasnio je psiholog Marko Kotur.

Bilo bi najbolje da ako su vam djeca već na računarima istražite šta gledaju i igraju, uvedete povremene zabrane a nekad im se i pridružite. Tako ćete znati da li je u pitanju bezazlena igra ili ona koja može biti potencijalno opasna, sa svih aspekata, savjetuju stručnjaci.