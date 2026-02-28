Rad sa djecom sa poteškoćama zahtijeva sistemsku podršku

Za djecu sa poteškoćama u razvoju, lični asistent nije samo pomoć - on je oslonac, sigurnost i most ka svakodnevnom životu.

Upravo takav život vodi Kenan, zajedno sa svojom majkom, kao podrškom, koja zajedno sa njim sjedi u školskim klupama. Kao magistar psiholoških nauka, majka ističe, da ne posjeduje dovoljno znanja, te da je uvijek potrebno istraživati. Svijet atipične djece je toliko širok, da se i ona ponekad osjeća kao neznalica.

"Sama plata nije dovoljan podsticaj da bi oni ostali duže u školskom sistemu, u mom slučaju, prije samog dolaska mene u školu kao školskog asistenta, bilo je pet asistenata i jedan od razloga njihovog odlaska od mog sina je upravo plata. Ono što još nedostaje u Republici Srpskoj to su edukacije za asistente, stekla sam dojam izučavajući ovu oblast i ko majka i psiholog i lični asistent, danas svako u Republici Srpskoj može biti asistent, treba biti veća kontrola i nadzor rada tih asistenata kao i da im se pruža niz aktivnosti i edukacija tokom cijele školske godine", priznaje majka i lični asistent Edina Heldić Smailagić.

Trud, zalaganje i vrijeme najbolje uočava dijete, pa tako i Kenan. Pored svakodnevnih privatnih i poslovnih obaveza njegove majke, on zna da će pronaći vrijeme za njega i biti mu podrška i oslonac u životu.

U jednom se slažu, nedostatak obrazovanih asistenata je najveći problem. Mali broj osoba želi da se prihvati tako odgovornog posla, s obzirom na to da su maksimalna primanja 700 KM, a uz to nemaju naknadu za topli obrok, ni prevoz. Pored toga iznos se umanjuje svaki dan ukoliko dijete izostane iz škole. Predlaganje izmjena pravilnika koji se odnosi na finansiranje osnovnih škola, kažu, promijeniće situaciju na bolje.

"Htjeli bismo da kroz izmjene toga pravilnika ostvarimo poboljšanje na način da se zaista konstatuje šta je to sve što asistenti u nastavi obavljaju, takođe i da se definiše da asistenti mogu biti osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje. Željeli bismo da ostvarimo poboljšanje u smislu njihovog angažmana, dakle da ne budu više angažovani po osnovu ugovora o djelu, već da se angažuju po osnovu ugovora o radu koji se zaključuje barem za jednu školsku godinu", dodala je majka i pravnik udruženja za pomoć licima s autizmom „Djeca svjetlosti“ Daniela Višnjić Janković.

Rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju je izazovan, odgovoran i kao takav bi trebalo da bude sistemski prepoznat, adekvatno plaćen i kontinuirano podržan.