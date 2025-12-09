Logo
Large banner

U Banji Mlječanici zadovoljni poslovnom 2025. godinom

Izvor:

ATV

09.12.2025

21:30

Komentari:

0
У Бањи Мљечаници задовољни пословном 2025. годином
Foto: ATV

U živopisnom okruženju Kozare, Banja Mlječanica izrasla je u jedan od najsavremenijih zdravstveno-turističkih centara u regionu. Od banje poznate po sumpornoj vodi, postala je moderno mjesto oporavka i odmora. Doktori ističu da su ovogodišnji rezultati bolji od svih dosadašnjih i da je veliki broj pacijenata koristio njihove usluge.

Posebnu vrijednost Mlječanice predstavlja novi hidroblok sa hiperbaričnim komorama - prostorom gdje terapija počinje udisanjem čistog kisika pod pritiskom. Mnogim korisnicima upravo je ovaj tretman donio značajno olakšanje i novi početak.

"Bila sam ovdje 14 dana, svi su uslužni i sestre i doktori, treba opet da dođem ovdje i ja sam zadovoljna"

"Jesam, jesam i što se tiče terapije i što se tiče ostalog, sve je u nekim granicama normale."

Kako bi i u budućnosti nastavili sa dobrim radom, u Mlječanici su odlučni da se radi još više na poboljšanju uslova.

Uz planove za izgradnju luksuznog paviljona i kongresne sale, Mlječanica se sve jasnije pozicionira kao mjesto na kojem se spajaju medicina, turizam i priroda. Bilo da dolaze radi rehabilitacije ili odmora, gosti dobijaju utisak da su u samom srcu zdravlja.

Podijeli:

Tag:

Banja "Mlječanica"

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново ауто

Društvo

"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo auto

2 h

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

2 h

0
Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Društvo

Objedinjena naplata komunalnih usluga: Olakšanje ili teret?

3 h

1
Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

Društvo

Građani saglasni: Korupcija predstavlja ozbiljan problem

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

43

Oštra poruka iz Rusije: To će imati ozbiljne posledice

22

28

Predsjednik proglasio nevažećim rezultate opštih izbora

22

12

Pješaka udario automobil, povrijeđen i vozač iz drugog auta koji mu je pokušao pomoći

22

08

Borac savladao Vojvodinu u derbiju kola

22

05

Teško porodično nasilje: Pijani muškarac napao sestru i oca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner