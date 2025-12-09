U Banji Mlječanici zadovoljni poslovnom 2025. godinom

U živopisnom okruženju Kozare, Banja Mlječanica izrasla je u jedan od najsavremenijih zdravstveno-turističkih centara u regionu. Od banje poznate po sumpornoj vodi, postala je moderno mjesto oporavka i odmora. Doktori ističu da su ovogodišnji rezultati bolji od svih dosadašnjih i da je veliki broj pacijenata koristio njihove usluge.

Posebnu vrijednost Mlječanice predstavlja novi hidroblok sa hiperbaričnim komorama - prostorom gdje terapija počinje udisanjem čistog kisika pod pritiskom. Mnogim korisnicima upravo je ovaj tretman donio značajno olakšanje i novi početak.

"Bila sam ovdje 14 dana, svi su uslužni i sestre i doktori, treba opet da dođem ovdje i ja sam zadovoljna"

"Jesam, jesam i što se tiče terapije i što se tiče ostalog, sve je u nekim granicama normale."

Kako bi i u budućnosti nastavili sa dobrim radom, u Mlječanici su odlučni da se radi još više na poboljšanju uslova.

Uz planove za izgradnju luksuznog paviljona i kongresne sale, Mlječanica se sve jasnije pozicionira kao mjesto na kojem se spajaju medicina, turizam i priroda. Bilo da dolaze radi rehabilitacije ili odmora, gosti dobijaju utisak da su u samom srcu zdravlja.