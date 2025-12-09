Objedinjena naplata komunalnih usluga: Olakšanje ili teret?

Uvođenje objedinjene naplate komunalnih usluga izaziva podijeljena mišljenja među građanima. Dok neki smatraju da će im olakšati plaćanje i smanjiti komplikacije, drugi upozoravaju na moguće probleme i nejasnoće u primjeni novog sistema.

“Ako bi se to spojilo zajedno, znači ima ljudi koji ne mogu platiti to jedan račun, nemaju jednostavno para, pa plate kad mogu, struju vodu i tako da bi to bilo bolje da se ostavi kako jeste.”

“Mislim da je bolja opcija da to sve bude objedinjeno i na jednom računu, lakše je nama platiti jedan račun nego tri četiri pojedinačna računa, s tim da ostaje sad dio populacije koji možda nema dovoljno sredstava u tom momentu, e onda je za njih to već problem", kažu građani.

Nadležni u Prijedoru za sada prate prijedlog izmjena zakona, ističući da će tek nakon usvajanja sagledati posljedice.

„Vezano sada za ove najave o objedinjenoj naplati mi evo ovđe u Komunalnom preduzeću zaista nemamo iskustva, čuli smo to samo informativno kako će se to dalje odraziti kako će uticati na naplatu kako u Komunalnom preduzeću, Vodovodu i ostalim komunalnim preduzećima zaista nema puno informacija", kaže Dalibor Grabež, direktor AD „Komunalne usluge“, Prijedor.

"Ukoliko je zakonska regulativa to podržala mi se slažemo sa tim samo naravno u onom segmentu da novcem od prihoda svako preduzeće raspolaže samostalno iz razloga što je potrebno održavanje mreže", kaže Dragoslav Kabić, direktor „Vodovoda“ a.d. Prijedor.

Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske ranije proglasio neustavnom odluku objedinjene naplate, iz Udruženja građana upozoravaju da zakon nije dovoljno pripremljen i da uvođenje objedinjene naplate zahtijeva sistemsku organizaciju.

“Nešto što unapređuje oblast neku naplativost zaista podržavamo ali ovo što se dešava sa objedinjenom naplatom gdje neko promijenio nešto procesno, a ne razmišljajući kako će to materijalno se odraziti na komunalna preduzeća na kraju krajeva na nas potrošače zaista je nešto što dovodi do jednog apsurda, da Zakon o zaštiti potrošača više neće postojati ovoj zemlji", kaže Murisa Marić, direktor UG „DON“, Prijedor

Iako zakon još nije usvojen, predstoji period prilagođavanja i praćenja kako će promjene funkcionisati u praksi.