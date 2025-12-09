Oglasilo se Ministarstvo o slučaju vršnjačkog nasilja u mrkonjićkoj školi

Logo
09.12.2025

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo od Republičkog pedagoškog zavoda nadležno postupanje u slučaju vršnjačkog nasilja u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Mrkonjić Gradu.

Kako navode, ministarstvo je na osnovu saznanja o slučaju vršnjačkog nasilja u JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Mrkonjić Grad te istupa roditelja učenika koji su pretrpjeli nasilje u navedenoj školi preduzelo sve radnje kako bi se došlo do pouzdanih informacija po pitanju navedenog.

школа-учионица

Gradovi i opštine

Inspektorat najavio vanrednu kontrolu škole u Mrkonjiću

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je zatražilo hitno izjašnjenje JU Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Mrkonjić Grad o pomenutom pitanju. U informaciji koju je Škola dostavila Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske se navodi da je Školi prijavljena sumnja na postojanje nasilja nad učenicima te da su preduzeli aktivnosti na prikupljanju relevantnih informacija za odlučivanje o daljem postupanju. U istoj se navodi da je u cilju prikupljanja svih informacija Stručna služba obavila razgovore sa učenicima koji su žrtve nasilja kao i njihovim roditeljima. Škola navodi da je zakazan roditeljski sastanak odjeljenja čiji su pojedini učenici akteri nasilja, kao i sastanak Tima „Briga o djeci-Zajednička odgovornost i obaveza"", navode iz Ministarstva.

Nakon dostavljene informacije od strane škole, Ministarstvo prosvjete i kulture je predmetno pitanje uputilo Republičkom pedagoškom zavodu na nadležno postupanje kako bi provjerili navode, preduzeli odgovarajuće mjere te o istim obavijestili Ministarstvo.

ucionica 1

Republika Srpska

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

"Polazeći od činjenice da je prevencija, sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, napominjemo da je od izuzetne važnosti postupanje i djelovanje vaspitno-obrazovnih institucija u svim slučajevima vršnjačkog nasilja.

Podsjećamo da je škola dužna u ovakvim slučajevima postupati u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, kao i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo ističe da je zadatak svih vaspitno-obrazovnih ustanova da intenziviraju aktivnosti na promociji podsticajne komunikacije, saradnje, međusobne tolerancije i uvažavanja, uz obavezno uključivanje učenika i njihovih roditelja. Osnovni cilj treba da bude unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu, te obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika vršnjačkog nasilja, na način da se osigura adekvatna, blagovremena i kontinuirana reakcija škole kao vaspitno-obrazovne ustanove", navode iz Ministarstva.

Podsjećamo, roditelji učenika te škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

