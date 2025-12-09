Građani saglasni: Korupcija predstavlja ozbiljan problem

Korupcije ima u svim sferama društva. Na međunarodni dan borbe protiv korupcije građani su saglasni da korupcija predstavlja ozbiljan problem i da je neophodno raditi na njenom otklanjanju.

„Korupcija je na svakom koraku, potrebno u antikorupcione mjere"

„Korupcija je u cijelom svijetu ali je potrebno iskorijeniti"

„Imam primjer kad sam bio u Herceg Novom kad su bila dva predsjednika za izbor studenti kao vi mladi kažu bolje je ovaj što ima puno novca i zgrada i dobra auta ako uzmem ovog drugog on ima neku škodu dok nas ovaj drugi opljačka nećemo imati ništa zato ta korupcija je u cijelom svjetu“

„Država da podsticaj za traktore mladim ljudima oni ne iskoriste i prodaju to je korupcija“, kažu građani.

U Vladi Republike Srpske kažu da kontinuirano rade na otklanjanju korupcije.

"Mislim da se protiv toga Republika Srpska mora boriti da toga ne bude ili da bude u onoj mjeri koja ne ugrožava sistem", kaže predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iz Ministarstva pravde su naveli da je donesen novi zakon koji će zaštiti ljude koji prijavljuju korupciju. Upućen je i apel svim institucijama da postupaju sa važećim propisima.

"Jer imamo važeće propise ali isto tako pozivam i tužioce iz Republike Srpske da postupaju po propisima i da optužuju ljude koji su činili krivična djela i korupciju, kaže ministar pravde Goran Selak,

O korupciji se govorilo i u Srbiji borba protiv korupcije temelj svakog ozbiljnog i odgovornog društva.zahtjeva istrajnost, profesionalnost i saradnju svih institucija i nije jednokratan zadatak.

"Neka ovaj dan borbe protiv korupcije još više osnaži naše zajedničke napore da ostvarimo planirane ciljeve a agenciji to bude podstrek u sprečavanju korupcije“, kaže Dejan Damnjanović, direktor Agencije za sprečavanje korupcije.

Kazne za koruptivna krivična djela predviđena u Krivičnom zakoniku Republike Srpske nisu nimalo blage.Krivični zakonik RS tako predviđa kaznu od jedne do pet, odnosno od dvije do 12 godina zatvora za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, dok je za primanje mita predviđena kazna od dvije do 10 godina. Za davanje mita predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina, a za trgovinu uticajem od godine do pet zatvora.