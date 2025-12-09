Svi treba da se ugledaju na svetogorske monahe: Evo šta se sve nalazi kod njih na posnoj trpezi

09.12.2025
Ishrana svetogorskih monaha odraz je tradicije i duhovne discipline.
Njihov način pripreme hrane prožet je određenim pravilima, ali i praktičnim potrebama zajednice koja živi u izolaciji, posvećena molitvi i skromnom životu.
Na Svetoj gori hrana nije samo potreba tijela već i duhovna vježba koja učvršćuje post, molitvu i pokajanje. Kako Božićni post traje do 6. januara, nije zgoreg ugledati se na svetogorske monahe.
Osnovni principi ishrane svetogorskih monaha baziraju se na jednostavnosti, umjerenosti i sezonskim namirnicama. Jela su prosta, bez prekomjernih začina i složenih tehnika pripreme. Cilj nije zadovoljavanje čula već održavanje tijela zdravim i spremnim za duhovne podvige.
Namirnice koje se koriste uglavnom su biljnog porijekla, a sve se priprema sa dubokim poštovanjem prema Božjim darovima prirode. Proteinske potrebe zadovoljavaju se mahunarkama poput pasulja, leblebija i sočiva, dok su masline, maslinovo ulje, povrće i žitarice osnova svakodnevne trpeze.
Ishrana tokom posta
Post je ključni dio pravoslavne duhovne prakse, a na Svetoj gori je strogo regulisan. Tokom velikih postova (Božićnog, Velikog i Uspenskog), monasi izbjegavaju mliječne proizvode, jaja i ribu. Riba se dozvoljava samo na određene praznike tokom posta. U dane strogog posta, čak se izjbegava i upotreba ulja, a obroci se pripremaju samo na vodi.
Trpeza je tada dodatno ogoljena, svedena na povrće, mahunarke i hljeb, dok se poseban naglasak stavlja na molitvu i uzdržanje. Monasi često jedu jednom ili dva puta dnevno, u zavisnosti od pravila manastira i doba godine. Količine hrane su male, kako bi se izbjegla prejedanje koje ometa duhovni mir.
Svetogorski kuvari, koji su danas dostupni u obliku knjiga, otkrivaju mnoge recepte za pripremu posnih jela. Neka od najpoznatijih uključuju:
Čorbe od povrća i mahunarki: Pasulj na vodi, čorba od sočiva s bijelim lukom ili paradajzom, kuvana zeljeva čorba
Pohovani patlidžani i tikvice: Prženi na vodi ili pečeni u rerni bez ulja
Hljeb i pite: Hljeb se često pravi ručno, a pite poput zeljanice ili pita s prazilukom se prave bez mlijeka i jaja.
Marinirano povrće i masline: Masline su nezaobilazan dio svakog obroka, uz sezonske salate i kiselo povrće
Slatkiši bez ulja: U postu se prave kolači od suvog voća, meda i oraha
Svetogorski kuvari donose ne samo recepte već i filozofiju spremanja hrane. Priprema obroka na Svetoj Gori doživljava se kao čin služenja i molitve. Svaki zalogaj prožet je zahvalnošću i svjesnošću o Božjoj milosti.
Ishrana svetogorskih monaha podsjeća na značaj umjerenosti i duhovne povezanosti sa svakodnevnim životom. Posna trpeza nije samo dijetetski režim, već način da se duh i tijelo usklade s Božanskim. Jednostavnost, poštovanje prema prirodi i uzdržanje od prekomernosti poruke su koje mogu inspirisati svakoga, bez obzira na lične prehrambene navike, piše Žena Blic.
Ako biste željeli da unesete dio ove tradicije u sopstveni život, svetogorski kuvari nude jednostavne, zdrave i duhovno obogaćujuće recepte koji nas približavaju starim, ali bezvremenim vrijednostima.
