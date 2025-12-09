Svi treba da se ugledaju na svetogorske monahe: Evo šta se sve nalazi kod njih na posnoj trpezi

Njihov način pripreme hrane prožet je određenim pravilima, ali i praktičnim potrebama zajednice koja živi u izolaciji, posvećena molitvi i skromnom životu.

Na Svetoj gori hrana nije samo potreba tijela već i duhovna vježba koja učvršćuje post, molitvu i pokajanje. Kako Božićni post traje do 6. januara, nije zgoreg ugledati se na svetogorske monahe.

Kako se hrane monasi na Svetoj Gori

Osnovni principi ishrane svetogorskih monaha baziraju se na jednostavnosti, umjerenosti i sezonskim namirnicama. Jela su prosta, bez prekomjernih začina i složenih tehnika pripreme. Cilj nije zadovoljavanje čula već održavanje tijela zdravim i spremnim za duhovne podvige.

Namirnice koje se koriste uglavnom su biljnog porijekla, a sve se priprema sa dubokim poštovanjem prema Božjim darovima prirode. Proteinske potrebe zadovoljavaju se mahunarkama poput pasulja, leblebija i sočiva, dok su masline, maslinovo ulje, povrće i žitarice osnova svakodnevne trpeze.

Ishrana tokom posta

Post je ključni dio pravoslavne duhovne prakse, a na Svetoj gori je strogo regulisan. Tokom velikih postova (Božićnog, Velikog i Uspenskog), monasi izbjegavaju mliječne proizvode, jaja i ribu. Riba se dozvoljava samo na određene praznike tokom posta. U dane strogog posta, čak se izjbegava i upotreba ulja, a obroci se pripremaju samo na vodi.

Trpeza je tada dodatno ogoljena, svedena na povrće, mahunarke i hljeb, dok se poseban naglasak stavlja na molitvu i uzdržanje. Monasi često jedu jednom ili dva puta dnevno, u zavisnosti od pravila manastira i doba godine. Količine hrane su male, kako bi se izbjegla prejedanje koje ometa duhovni mir.

Posna trpeza prema svetogorskom kuvaru

Svetogorski kuvari, koji su danas dostupni u obliku knjiga, otkrivaju mnoge recepte za pripremu posnih jela. Neka od najpoznatijih uključuju:

Čorbe od povrća i mahunarki: Pasulj na vodi, čorba od sočiva s bijelim lukom ili paradajzom, kuvana zeljeva čorba

Pohovani patlidžani i tikvice: Prženi na vodi ili pečeni u rerni bez ulja

Hljeb i pite: Hljeb se često pravi ručno, a pite poput zeljanice ili pita s prazilukom se prave bez mlijeka i jaja.

Marinirano povrće i masline: Masline su nezaobilazan dio svakog obroka, uz sezonske salate i kiselo povrće

Slatkiši bez ulja: U postu se prave kolači od suvog voća, meda i oraha

Svetogorski kuvari donose ne samo recepte već i filozofiju spremanja hrane. Priprema obroka na Svetoj Gori doživljava se kao čin služenja i molitve. Svaki zalogaj prožet je zahvalnošću i svjesnošću o Božjoj milosti.

Poruka posne trpeze

Ishrana svetogorskih monaha podsjeća na značaj umjerenosti i duhovne povezanosti sa svakodnevnim životom. Posna trpeza nije samo dijetetski režim, već način da se duh i tijelo usklade s Božanskim. Jednostavnost, poštovanje prema prirodi i uzdržanje od prekomernosti poruke su koje mogu inspirisati svakoga, bez obzira na lične prehrambene navike, piše Žena Blic.

Ako biste željeli da unesete dio ove tradicije u sopstveni život, svetogorski kuvari nude jednostavne, zdrave i duhovno obogaćujuće recepte koji nas približavaju starim, ali bezvremenim vrijednostima.