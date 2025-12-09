Logo
Preminuo sveštenik Mićo Pajkanović

Izvor:

SRNA

09.12.2025

17:46

Мићо Пајкановић, свештеник
Foto: Eparhija Zvorničko-tuzlanska

Protojerej-stavrofor Mićo Pajkanović, dugogodišnji paroh i starješina Sabornog hrama Svete prepodobne mati Paraskeve u Ugljeviku, preminuo je jutros u bijeljinskoj bolnici u 66 godini, navedeno je na sajtu Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Opijelo će biti služeno u četvrtak, 11. decembra u Hramu Svetog Pantelejmona u Bijeljini sa početkom u 12.00 časova. Zaupokojena liturgija u istom hramu počinje u 9.00 časova.

Sahrana će biti obavljena na Novom Gradskom groblju /Hase/Brijesnica/ u Bijeljini.

Protojerej Mićo Pajkanović rođen je 9. januara 1959. godine u Milinom Selu u opštini Lopare.

Završio je Bogosloviju "Svetog Save" u Beogradu 1979. godine, a 2002. godine i Bogoslovski institut pri Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.

Rukopoložen je u čin đakona 7. februara 1982. u Tuzli, a u čin prezvitera 14. februara iste godine u Hramu Svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku rukom tadašnjeg episkopa zvorničko-tuzlanskog Vasilija.

Službovao je u Kožuhama od 1982. do 1985, nakon čega je postavljen na čelo parohije u Ugljeviku, gdje je ostao do penzionisanja 2022. godine.

Odlikovan je činom protojereja 2000. godine, a činom protojereja-stavrofora 2005. godine.

Komentari (0)
