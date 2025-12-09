Logo
Large banner

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Izvor:

ATV

09.12.2025

20:11

Komentari:

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 97. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.350.000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 97. kola koje je održano 09. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 35, 15, 39, 13, 36, 22

Dobitna kombinacija glasi: 11, 13, 15, 22, 35, 36, 39

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 1.200.000 evra, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 19, 15, 17, 34, 37, 30, 36

Dobitna kombinacija glasi: 15, 17, 19, 30, 34, 36, 37

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 97. kolu se igrala za 50.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 3 4 2 2 3 0

Džoker za ovo kolo nije izvučen.

Podijeli:

Tagovi:

Loto

loto rezultati

Lutrija Republike Srpske

lutrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Svijet

Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

51 min

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

ATV donosi Prijedlog budžeta Srpske: Rast penzija i plata u javnom sektoru, manje za subvencije

53 min

0
Беба новорођенче

Gradovi i opštine

Derventa promoviše porodicu: Za 54 mališana grad je izdvojio 27.000 maraka

1 h

0
Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Društvo

Objedinjena naplata komunalnih usluga: Olakšanje ili teret?

1 h

0

Više iz rubrike

Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Društvo

Objedinjena naplata komunalnih usluga: Olakšanje ili teret?

1 h

0
Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

Društvo

Građani saglasni: Korupcija predstavlja ozbiljan problem

1 h

0
Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

Društvo

Svi treba da se ugledaju na svetogorske monahe: Evo šta se sve nalazi kod njih na posnoj trpezi

2 h

0
Мићо Пајкановић, свештеник

Društvo

Preminuo sveštenik Mićo Pajkanović

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

52

Koliko bi danas koštalo da se živi kao porodica iz filma ''Sam u kući''?

20

46

Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

20

26

Detalji napada nožem u Tuzli: Osobi se bore za život, uhapšen potencijalni napadač

20

25

"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo autom!

20

17

Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner