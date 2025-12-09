Šta svaki horoskopski znak želi od svog partnera?

Svaki horoskopski znak pristupa ljubavi na svoj način, sa različitim očekivanjima, željama i potrebama.

Dok jedni traže stabilnost i bezbjednost, drugi traže uzbuđenje, inspiracijom ili dubokom emocionalnom povezanošću.

U nastavku imate pregled onoga što svaki znak Zodijaka najčešće traži u romantičnom partneru.

Ovan

Ovnovi traže partnera koji ih može pratiti u energiji, dinamici i ambiciji.

Privlače ih oni koji su hrabri, direktni i spremni na avanture. U ljubavi najviše cijene spontanost, iskrenost i osobu koja zna držati korak sa njihovim intenzitetom.

Bik

Bikovi traže partnera koji donosi stabilnost, mir i sigurnost. Važna im je odanost i osjećaj da mogu nekome potpuno vjerovati.

U romantičnoj vezi vole toplinu, nježnost i sklad, a najviše ih privlači osoba koja cijeni rutinu, udobnost i zajedničke trenutke opuštanja.

Blizanci

Blizanci traže partnera koji je komunikativan, otvoren i zanimljiv.

Privlače ih oni sa kojima mogu razgovarati satima, istraživati nove teme i zabavljati se.

U ljubavi cijene slobodu, fleksibilnost i partnera koji razumije njihovu potrebu za promjenama.

Rak

Rakovi traže partnera koji je emotivan, nježan i pouzdan. U ljubavi priželjkuju osjećaj doma, sigurnosti i bliskosti.

Privlače ih oni koji su brižni i spremni graditi duboku emocionalnu vezu zasnovanu na povjerenju i razumijevanju.

Lav

Lavovi traže partnera koji cijeni njihovu toplinu, kreativnost i harizmu.

Privlače ih ljudi koji iskazuju osjećaje velikim gestama, ali i uz koje se osjećaju posebno.

U vezi žele odanost, divljenje i partnera koji se ne boji pokazati ljubav.

Djevica

Djevice traže partnera koji je pouzdan, praktičan i stabilan. U ljubavi cijene iskrenost, dosljednost i jasnu komunikaciju.

Privlače ih osobe koje im pružaju sigurnost, ali i one koje ih potiču na rast, uz puno strpljenja i razumijevanja.

Vaga

Vage traže partnera koji donosi ravnotežu, sklad i estetiku u njihov život.

Privlače ih kulturni, ljubazni i emocionalno inteligentni ljudi. U vezi žele mir, razumijevanje i partnera s kojim mogu graditi odnos pun poštovanja i uzajamne podrške.

Škorpija

Škorpije traže partnera koji je intenzivan, iskren i emocionalno dubok.

Privlače ih oni koji se ne boje ranjivosti i strasti. U ljubavi žele odanost, povjerenje i vezu koja se zasniva na snažnoj emocionalnoj i fizičkoj povezanosti.

Strijelac

Strijelci traže partnera koji je slobodan, otvorenog uma i spreman na avanture.

Privlače ih oni koji dijele njihov optimizam, znatiželju i želju za istraživanjem.

U vezi cijene nezavisnost, spontanost i partnera sa kojim nikad nije dosadno.

Jarac

Jarčevi traže partnera koji je stabilan, zreo i usmjeren na ciljeve. U ljubavi žele pouzdanost, odanost i sigurnost.

Privlače ih partneri koji im pokazuju da su spremni graditi ozbiljnu, dugotrajnu vezu temeljenu na međusobnom povjerenju i poštovanju.

Vodolija

Vodolije traže partnera koji je originalan, otvorenog uma i sklon nekonvencionalnom razmišljanju.

Privlače ih ljudi sa kojima mogu dijeliti ideje, vizije i neobične perspektive.

U ljubavi cijene slobodu, autentičnost i partnerski odnos zasnovan na intelektualnom povezivanju.

Ribe

Ribe traže partnera koji je emotivan, saosjećajan i intuitivan. Privlače ih oni koji razumiju njihov nježan unutarnji svijet.

U vezi žele romantiku, duhovnu bliskost i partnera koji može pružiti toplinu, podršku i duboku emocionalnu povezanost, prenosi Indeks.