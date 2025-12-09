Žensko ime moćnog značenja: Poznato u mnogim kulturama, a roditelji ga biraju zbog ove simbolike

Anastasija je jedno od najljepših ženskih imena grčkog porijekla koje nosi snažnu simboliku i bogatu istoriju. Njeno značenje „ona koja je vaskrsla“ ili „ona koja je ponovo rođena“ oduvijek je privlačilo pažnju zbog svoje dubine i duhovne poruke.

Ovo žensko ime vijekovima je prisutno u različitim kulturama, naročito u hrišćanskoj tradiciji, gdje se vezuje za ideju novog života i nade. Anastasija je istovremeno elegantno, nježno i snažno ime, pa je zato često izbor roditelja koji žele ime sa posebnom porukom.

Upravo zbog svoje simbolike često se doživljava kao ime koje donosi svetlost, snagu i novi početak. Ako tragate za ženskim imenom koje nosi poruku topline, vjere i obnove, ime Anastasija bi moglo biti idealan izbor, piše Žena Blic.

Značenje imena Anastasija

Ime potiče od grčke riječi anástasis, što znači vaskrsenje, uskrsnuće ili ponovno rođenje.

Ova snažna simbolika predstavlja:

pobjedu života nad tamom,

novi početak,

duhovnu snagu,

obnovu i nadu.

Zbog toga se ime često povezuje sa hrabrošću, postojanošću i optimizmom. U hrišćanskom svijetu posebno je cijenjeno jer simbolizuje vjeru u život i obnovu duha.

Zanimljivosti Najstarije žensko ime ponovo sve popularnije

Istorija i popularnost imena

Anastasija se kao ime javlja još u antičkoj Grčkoj, ali je svoju najveću rasprostranjenost steklo tokom srednjeg vijeka u zemljama koje su pratile hrišćansku tradiciju.

U Rusiji je bilo među najpopularnijim imenima plemstva, a poznato je i po brojnim svetiteljkama koje su ga nosile.

Na Balkanu, a posebno u Srbiji, ime Anastasija doživjelo je veliki povratak u posljednjih desetak godina. Roditelji ga biraju zbog:

elegantnog zvuka,

simboličnog značenja,

istorijskih i duhovnih korena,

sve veće popularnosti među modernim imenima.