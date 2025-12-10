Logo
Large banner

Ova hrana uništava metabolizam: Zbog nje se debljamo

Izvor:

Avaz

10.12.2025

15:29

Komentari:

0
Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо
Foto: Pexel/Towfiqu barbhuiya

Hrana koja nam je najdostupnija i najjednostavnija za konzumiranje najčešće je najmanje zdrava za naš struk.

Nekoliko visoko prerađenih opcija koje se reklamiraju kao zdrave grickalice ili pića zapravo mogu usporiti metabolizam i tako otežati skidanje kilograma.

Nutricionisti Heder Henks, Liza Ričards i Bet Hoks tvrde da bi trebalo da se klonimo slatkih, prerađenih granola pločica i voćnih sokova iz prodavnice.

Granola pločice

Najčešće se nalaze na policama sa zdravom hranom, pa mnogi posežu za njima kada im treba brzi među obrok. Međutim, nutricionisti tvrde da one donose više štete nego koristi, naročito kad je u pitanju tjelesna težina.

Prema nutricionistima, granola pločice su najgora hrana za mršavljenje jer su pune rafinisanih šećera. Mnogi proizvođači tvrde da su zdrave jer sadrže zob. I dok je zob zaista dobar izvor vlakana, problem je u dodanim sastojcima koji je čine nezdravom namirnicom. Prerađena hrana proizvodi se od rafinisanih ugljenih hidrata koji stvaraju upalu i uništavaju zdravlje crijeva.

Umjesto za granola pločicama, posegnite za orašastim plodovima i voćem koje će vas držati sitima i dati vam potrebnu dozu energije.

Voćni sokovi

Voćni sokovi takođe su prepuni nepotrebnog šećera. Ako ih pijete svaki dan, mogu da prouzrokuju probleme poput nadutosti, upale, usporenog metabolizma i taloženja kilograma.

Na primjer, u jednom soku od narandže od 350 mililitara, nalazi se oko 31 gram šećera, što je 22 grama više nego u istoj količini najpoznatijeg gaziranog pića na svijetu.

Uz to, voćni sok iz prodavnice nema nikakvu hranljivu vrijednost. Zato, birajte zdrave alternative koje uključuju nezaslađeni čaj, vodu ili svježe iscijeđeni voćni sok, koji je bogat vlaknima.

Podijeli:

Tagovi:

Hrana

Dijeta

ishrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

Zdravlje

Najzdravije jelo naših predaka: Vitaminsko čudo koje vraća energiju već poslije nekoliko dana

46 min

0
Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Ekonomija

Hrvatska otkrila rezerve prirodnog gasa u Jadranu

55 min

0
Преминула позната списатељица Софи Кинсела

Kultura

Preminula poznata spisateljica Sofi Kinsela

57 min

0
Сабаленка: Никад нећу издати Бјелорусију!

Tenis

Sabalenka: Nikad neću izdati Bjelorusiju!

59 min

0

Više iz rubrike

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

Zdravlje

Najzdravije jelo naših predaka: Vitaminsko čudo koje vraća energiju već poslije nekoliko dana

46 min

0
Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

Zdravlje

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

3 h

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Zabrinjavajuće: Stručnjaci upozorili na nuspojavu lijekova za mršavljenje

4 h

0
Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Zdravlje

Sperma donora sa genom koji izaziva rak korišćena za začeće skoro 200 djece

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner