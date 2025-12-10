Ova hrana uništava metabolizam: Zbog nje se debljamo

Hrana koja nam je najdostupnija i najjednostavnija za konzumiranje najčešće je najmanje zdrava za naš struk.

Nekoliko visoko prerađenih opcija koje se reklamiraju kao zdrave grickalice ili pića zapravo mogu usporiti metabolizam i tako otežati skidanje kilograma.

Nutricionisti Heder Henks, Liza Ričards i Bet Hoks tvrde da bi trebalo da se klonimo slatkih, prerađenih granola pločica i voćnih sokova iz prodavnice.

Granola pločice

Najčešće se nalaze na policama sa zdravom hranom, pa mnogi posežu za njima kada im treba brzi među obrok. Međutim, nutricionisti tvrde da one donose više štete nego koristi, naročito kad je u pitanju tjelesna težina.

Prema nutricionistima, granola pločice su najgora hrana za mršavljenje jer su pune rafinisanih šećera. Mnogi proizvođači tvrde da su zdrave jer sadrže zob. I dok je zob zaista dobar izvor vlakana, problem je u dodanim sastojcima koji je čine nezdravom namirnicom. Prerađena hrana proizvodi se od rafinisanih ugljenih hidrata koji stvaraju upalu i uništavaju zdravlje crijeva.

Umjesto za granola pločicama, posegnite za orašastim plodovima i voćem koje će vas držati sitima i dati vam potrebnu dozu energije.

Voćni sokovi

Voćni sokovi takođe su prepuni nepotrebnog šećera. Ako ih pijete svaki dan, mogu da prouzrokuju probleme poput nadutosti, upale, usporenog metabolizma i taloženja kilograma.

Na primjer, u jednom soku od narandže od 350 mililitara, nalazi se oko 31 gram šećera, što je 22 grama više nego u istoj količini najpoznatijeg gaziranog pića na svijetu.

Uz to, voćni sok iz prodavnice nema nikakvu hranljivu vrijednost. Zato, birajte zdrave alternative koje uključuju nezaslađeni čaj, vodu ili svježe iscijeđeni voćni sok, koji je bogat vlaknima.