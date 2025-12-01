Poznato kada se otvara novi granični prelaz u Gradišci

Otvaranje novog graničnog prelaza Gradiša očekuje se 11. decembra, rečeno je Srni u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara.

Iz Ministarstva su naveli da su završili svoj dio posla i da je izdato privremeno rješenje za otvaranje novoizgrađenog graničnog prelaza u Gradišci za međunarodni promet.

"Kao i slučaju graničnog prelaza Svilaj, ovo je privremeno rješenje dok se ne potpiše novi ugovor o graničnom prelazu", pojasnili su iz Ministarstva bezbjednosti.

Iz tog resora su dodali da uskoro počinje pregovori delegacija BiH i Hrvatske o novom ugovoru o graničnim prelazima kojim će trajno biti definisana kategorija ovog, ali i drugih prelaza između dvije zemlje.