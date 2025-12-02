Banjalučanin uhapšen zbog silovanja djevojke!

Banjalučka policija uhapsila je Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je silovao djevojku.

U PU Banjaluka navode da je djevojka 20. novembra prijavila da je silovana od strane njoj nepoznatog muškarca.

”Preduzimanjem niza operativnih mjera i radnji utvrđeno je da se Ž.P. može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon završene kriminalističke obrade osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.