U stanu otkrivena oprema za falsifikovanje dokumenata

Na području opštine Ilidža pronađeni su oprema i falsifikovani dokumenti, za šta je osumnjičeno lice iz Turske koje je pod istragom, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Stambene prostorije na Ilidži koje koristi državljanin Turske čiji su inicijali K.B. pretresene su po naredbi Suda BiH zbog postojanja osnovane sumnje u pripremanje i izvršenje više krivičnih djela povezanih sa krijumčarenjem ljudi i izradom falsifikovanih dokumenata.

Tokom pretresa pronađen je i privremeno oduzet određeni broj ličnih i javnih dokumenata za koje postoje osnove sumnje da su falsifikovani, kao i specijalizovana oprema i materijali koji mogu poslužiti za njihovu izradu.

Pronađeni predmeti biće upotrijebljeni kao dokazni materijal u krivičnom postupku.

Nakon završenih operativnih mjera i radnji, protiv navedenog lica biće podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje o počinjenju više krivičnih djela iz nadležnosti pravosudnih institucija BiH.

Pripadnici Centralne istražne kancelarije Granične policije BiH i Služba za poslove sa strancima nastaviće i dalje intenzivno djelovati na sprečavanju svih oblika organizovanog kriminala, uključujući krijumčarenje ljudi, te zloupotrebu putnih i identifikacionih dokumenata, ostajući posvećene zaštiti bezbjednosti građana i vladavine prava u BiH.