Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

Izvještaj američkog Instituta Gejtstoun, objavljen krajem decembra, upozorava na, kako se navodi, porast nasilja, diskriminacije i sistematskog progona hrišćana u više dijelova svijeta tokom 2025. godine.

Dokument, čiji je autor publicista Rejmond Ibrahim, obuhvata incidente zabilježene tokom oktobra u Africi, Aziji, na Bliskom istoku, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Institut Gejtstoun, tink-tenk sa sjedištem u Njujorku, koji se bavi pitanjima međunarodne politike, bezbjednosti i ljudskih prava, navodi da se hrišćani u brojnim zemljama suočavaju sa napadima ekstremističkih grupa, institucionalnim ograničenjima vjerskih sloboda i pravnom nesigurnošću. Istovremeno, organizacija napominje da je često kritikovana zbog oštre perspektive prema islamskim društvima i naglašavanja uloge islamističkog ekstremizma.

U Mozambiku ubijeno na desetine hrišćana

Prema izvještaju, u Mozambiku su u napadima koji se pripisuju ogranku takozvane Islamske države, tokom oktobra, ubijene desetine hrišćana, uključujući odsijecanja glava, paljevine crkava i uništavanje stambenih objekata. Navodi se da su žene i djeca odvođeni u nepoznatom pravcu.

U Nigeriji, gdje godinama djeluju grupe poput Boko Harama i naoružanih milicija Fulani, izvještaj citira podatke organizacija za ljudska prava koje tvrde da su od 2009. godine uništene hiljade crkava, a ubijene desetine hiljada hrišćana. Tokom oktobra 2025. godine zabilježeni su novi napadi na hrišćanska sela, otmice pastora i napadi na vjerske objekte.

Slični incidenti prijavljeni su i u Demokratskoj Republici Kongo, gdje su, prema navodima, islamističke pobunjeničke grupe napale hrišćanske zajednice u provinciji Ituri, sa više poginulih civila.

U Pakistanu zlostavljaju maloljetne hrišćanke

U Pakistanu se, prema izvještaju, nastavlja primjena strogih zakona o bogohuljenju, koji često pogađaju vjerske manjine. Navode se slučajevi hapšenja, višegodišnjih zatvorskih kazni, kao i navodno seksualno nasilje nad maloljetnim hrišćankama, uz tvrdnje da počinioci često izbjegavaju kaznu.

U Iranu se pominju presude zatvora za hrišćanske obraćenike zbog vjerskih aktivnosti, dok se u Iraku ukazuje na dramatičan pad broja hrišćana u pojedinim gradovima, poput Mosula, usljed ekstremizma i dugotrajne nesigurnosti.

Izvještaj takođe pominje incidente u Indoneziji, gdje su zabilježeni protesti protiv izgradnje crkava, kao i u Azerbejdžanu, gdje su pojedine hrišćanske zajednice, prema navodima, godinama bezuspješno pokušavale da dobiju zvaničnu registraciju.

Paljenje crkava u SAD

Iako u manjem obimu, u izvještaju se navode i slučajevi u Evropi i Sjedinjenim Državama. Pominju se incidenti vandalizma nad crkvama u SAD, kao i prijetnje i uznemiravanje vjernika tokom bogosluženja.

U dokumentu se citiraju i izjave predstavnika Vatikana i pojedinih međunarodnih organizacija, koji upozoravaju da su hrišćani, prema dostupnim podacima, jedna od najprogonjenijih vjerskih grupa u svijetu. Ističe se da progon obuhvata fizičko nasilje, zatvaranja, prisilna raseljavanja i sistemsku diskriminaciju.

Autori izvještaja naglašavaju da nisu svi pripadnici muslimanskih zajednica uključeni u nasilje, ali upozoravaju da aktivnosti ekstremističkih grupa i tolerancija institucija u pojedinim državama doprinose širenju progona.

Izvještaj poziva međunarodnu zajednicu da, kako se navodi, ozbiljnije reaguje i posveti veću pažnju zaštiti vjerskih sloboda i manjina širom svijeta.

(Telegraf.rs)