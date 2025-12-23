BiH dobija nove novčanice

23.12.2025
Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović danas je najavila uvođenje novih papirnih novčanica.
- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je Banci izradu novih novčanica, koje bi u opticaju trebale biti od 2028. godine. Na novim novčanicama će biti zadržani postojeći likovi, ali će se dizajn dijelom promijeniti - rekla je Selimović.
Kako je dodala, nove novčanice biće izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, uz minimalnu mogućnost falsifikovanja, a biće prilagođene i osobama s oštećenim vidom.
