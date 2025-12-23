Logo
BiH dobija nove novčanice

23.12.2025

19:16

Marke Konvertibilna marka Novac
Foto: Centralna banka

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović danas je najavila uvođenje novih papirnih novčanica.

- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je Banci izradu novih novčanica, koje bi u opticaju trebale biti od 2028. godine. Na novim novčanicama će biti zadržani postojeći likovi, ali će se dizajn dijelom promijeniti - rekla je Selimović.

Паре

Društvo

Gd‌je i kako zamijeniti povučene novčanice nakon 31. decembra 2025.

Kako je dodala, nove novčanice biće izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, uz minimalnu mogućnost falsifikovanja, a biće prilagođene i osobama s oštećenim vidom.

