Brza saobraćajnica Bijeljina-Zvornik sve izvjesnija

I građanima i privrednicima koji cirkulišu u tom dijelu Republike Srpske, sve to doprinijeće i boljem mapiranju Republike Srpske na privrednom planu, kažu u Područnoj privrednoj komori koji su i inicirali ovaj projekat.

„U sklopu projekta planirano je uspostavljanje i petog kraka obilaznice i povezivanje kružnog toka FIS sa brzom cestom Pavlovića most-Zvornik“, rekao je predsjednik Područne privredne komore Bijeljina Branimir Andrić.

Da je ovo dobra i pravovremena inicijativa Područne privredne komore slaže se i resorni ministar. Jako je važno da se odradi projektna dokumentacija kako bi se označila trasa, kako na njoj ne bi bilo dalje gradnje, te ukoliko sutra dođe do eksproprijacije, projekat bio jeftiniji, kaže ministar Stevanović.

„Mislimo na saobraćajnicu koja kreće od Pavlovića mosta do kružnog toka kod Nešković pumpe na izlazu iz Bijeljine ka Zvorniku u Patkovači, ovih danas smo u stalnom kontaktu sa projektantima koji rade izvedbeni projekat trase brze ceste Bijeljina - Zvornik iz tog razloga ćemo u projektovanje ispred našeg ministarstva uključiti i ove putne pravce koje je predsjednik Područne komore najavio“, istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Jedna od bitnih stavki za dobar privredni ambijent je putna struktura, kaže ministar privrede i preduzetništva.

„U narednom periodu raditi projektovanje brze ceste Bijeljina –Zvornik i to je pravi trenutak da se uradi praktično projektovanje ova dva kraka brze saobraćajnice, jedna koja će povezati ulazak brze saobraćajnice u grad Bijeljina od Zvornika sa auto-putem i drug koji će povezati brzu cestu sa brzom cestom koja dolazi od Pavlovića mosta. Isto tako bilo je riječi o petom kraku i mislim da je krajnje vrijeme da se uradi kako bismo Bijeljinu grad rasteretili“, istakao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović.

Na sastanku u Privrednoj komori prisustvovali su i najveći privrednici iz Bijeljine čija preduzeća su direktno vezana za ove putne pravce.