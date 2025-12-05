Logo
Large banner

Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

05.12.2025

22:07

Коментари:

0
Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане
Фото: АТВ

Норвежани изузетно држе до свјежег ваздуха и боравка у природи, чак и у сред зиме кад температуре показују степени и испод ништице.

Добро је познато како су њихове зиме дуге и мрачне, али се с њима успјешно носе захваљујући концепту фрилуфтслив, који можемо превести као "живот на свјежем ваздуху". Појам је донекле сличан данском hygge, али док hygge учи како се што боље осјећати код куће, фрилуфтслив ће вас научити као уживати вани.

Фрилуфтслив је дио норвешке традиције и дубоко је утиснут у обичаје земље. Ријеч је о прихватању боравка вани, чак и на хладним температурама, у сврху што бољег повезивања с природом и опуштања.

"Живот на отвореном је битан због тјелесних активности, релаксације и налажења времена за себе и друге", сматра Даг Солванг из норвешке трекинг асоцијације, те додаје како у животу вани, може уживати апсолутно свако.

Уз фрилуфтслив није потребно трошити новце како бисте уживали. Можете једноставно шетати с породицом, камповати или гуштати у риболову.

У Норвешкој је то страст. Без обзира какви су вани временски услови – киша, туча, снијег - Норвежани сматрају како уживање на свјежем ваздуху нема алтернативу.

Занимљиво је како је појам смислио још средином 19. вијека, велики писац Хенрик Ибсен.

Али, треба рећи како Норвежани имају и среће, јер чак и у великом граду попут Осла, постоје огромни простори за уживање у природи.

Такође, у држави постоји и Закон о рекреацији на отвореном, који прописује да сваки становник има право користити земљишта широм Норвешке за камповање, планинарење, скијање, бициклизам... Углавном, на далеком сјеверу, итекако се цијени живот - на отвореном, преноси Пункуфер.хр.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Norveška

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лутрија лото листић

Свијет

Ево гдје је отишао евроџекпот од десет милиона евра

26 мин

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Испливале поруке које је Брајан Волш слао Ани након што је раскомадао њено тијело

1 ч

0
beba

Свијет

Ноћна мора у породилишту: У једном дану реанимиране 4 бебе, за двије није било спаса

1 ч

0
Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

Свијет

Њемачка усвојила контроверзну пензиону реформу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

27

Јагуар виђен на појилишту у Аризони, пети примјерак у посљедњих 15 година

22

18

Возач из БиХ учествовао у удесу са фаталним исходом, 12 повријеђено

22

07

Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

22

01

Ево гдје је отишао евроџекпот од десет милиона евра

21

42

Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner