Како се Норвежани носе са зимом: Формула која може уљепшати хладне дане

Норвежани изузетно држе до свјежег ваздуха и боравка у природи, чак и у сред зиме кад температуре показују степени и испод ништице.
Добро је познато како су њихове зиме дуге и мрачне, али се с њима успјешно носе захваљујући концепту фрилуфтслив, који можемо превести као "живот на свјежем ваздуху". Појам је донекле сличан данском hygge, али док hygge учи како се што боље осјећати код куће, фрилуфтслив ће вас научити као уживати вани.
Фрилуфтслив је дио норвешке традиције и дубоко је утиснут у обичаје земље. Ријеч је о прихватању боравка вани, чак и на хладним температурама, у сврху што бољег повезивања с природом и опуштања.
"Живот на отвореном је битан због тјелесних активности, релаксације и налажења времена за себе и друге", сматра Даг Солванг из норвешке трекинг асоцијације, те додаје како у животу вани, може уживати апсолутно свако.
Уз фрилуфтслив није потребно трошити новце како бисте уживали. Можете једноставно шетати с породицом, камповати или гуштати у риболову.
У Норвешкој је то страст. Без обзира какви су вани временски услови – киша, туча, снијег - Норвежани сматрају како уживање на свјежем ваздуху нема алтернативу.
Занимљиво је како је појам смислио још средином 19. вијека, велики писац Хенрик Ибсен.
Али, треба рећи како Норвежани имају и среће, јер чак и у великом граду попут Осла, постоје огромни простори за уживање у природи.
Такође, у држави постоји и Закон о рекреацији на отвореном, који прописује да сваки становник има право користити земљишта широм Норвешке за камповање, планинарење, скијање, бициклизам... Углавном, на далеком сјеверу, итекако се цијени живот - на отвореном, преноси Пункуфер.хр.
