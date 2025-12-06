Logo
Данас је Свети Александар Невски: Вјерници поштују ове обичаје који чувају дом и породицу

Жена Блиц

06.12.2025

08:20

Вјера кадионица црква свештеник
Фото: Pexels

Православни вјерници широм свијета данас обиљежавају Светог Александра Невског, једног од најпоштованијих светитеља Руске православне цркве и храброг војводу из 13. вијека, познатог по одбрани православља и народа од непријатеља. Канонизован је у 16. вијеку, а на његов дан вјерници спроводе низ обичаја.

Свети Александар Невски рођен је 1221. године у Новгороду. Био је познат по одбрани Новгорода од њемачких витезова, због чега је добио надимак "Невски". Његов живот обиљежен је храброшћу, мудрошћу и праведношћу, а Црква га слави као заштитника домова, породица и вјерника.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез

Канонизован је у 16. вијеку, а његове мошти налазе се у Александро-Невској лаври у Санкт Петербургу, у Русији. Оне су мјесто ходочашћа верника који долазе да се помоле за здравље, заштиту и духовну снагу. Мошти светитеља сматрају се чудотворнима, а православци широм свијета на његов дан спроводе неколико обичаја за благостање цијеле породице.

Обичаји на дан Светог Александра Невског

Будући да празник пада у вријеме Божићног поста, вјерници се суздржавају од меса и млијечних производа. Пост је начин да се оснажи духовна снага и искрено поштује светитељ. Вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и моле се за здравље, мир и благостање породице. Свети Александар Невски се призива за заштиту дома и породице од несреће и зла. У неким крајевима домаћини обилазе дом, пале тамјан или симболично освећују кућу молитвом, како би призвали заштиту светитеља и мир у кући.

Чињење добрих дјела, помагање ближњима и сиромашнима доноси благослов и унутрашњи мир, а вјерници вјерују да Свети Александар Невски посебно чује молитве оних који помажу другима.

Nikola Jokić

Кошарка

Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

На данашњи дан често се у домовима пале свијеће и моле се за заштиту стоке, усјева и домаће имовине, посебно у сеоским срединама гдје се вјерује да светитељ штити цјелокупну породицу и имање.

На данашњи дан поштовање поста и обичаја има посебно значење - Свети Александар Невски се призива за снагу, мудрост и мир, а његове молитве штите домове и срца вјерника од свега што носи несигурност, тугу и несрећу. Поштовање светитеља кроз пост, молитву и добра дјела доноси унутрашњи мир, јача породицу и уноси благослов у сваки дом.

