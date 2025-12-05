Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година

Извор:
Сутра, 6. децембра, Српска православна црква обиљежава празник посвећен Светој мученици Кикилији, једној од најпознатијих ранохришћанских светитељки, али и заштитници музике, пјевача и музичара.
Уједно се обиљежава и успомена на Свете апостоле Филимона, Апфију и Архипа - светитеље који су својом вером и храброшћу оставили неизбрисив траг у историји хришћанства.
Овај датум носи снажну поруку радости, вјере и наде, а према народном вјеровању, на сутрашњи дан ваља пјевати, слушати омиљене песме и бити весео, јер како проведете овај празник, таква ће вам, кажу, бити и цијела наредна година.
Света мученица Кикилија (или Цицилија) живјела је у Риму у породици угледних трговаца. Предање каже да се још као дјевојчица завјетовала Богу на живот у потпуној чистоти. Међутим, родитељи нису поштовали њен избор и на силу су је удали за незнабошца Валеријана.
Ту почиње један од најдирљивијих записа раног хришћанства. Кикилија је већ прве брачне ноћи успјела да га убеди у истинитост хришћанске вјере, замоливши га да се крсти и да заједно живе девствено. Валеријан је прихватио, а ускоро је у хришћанство обратио и свог брата Тивуртија.
Њих двојица су, због своје вере, убрзо били осуђени на смрт. На путу ка губилишту успјели су да обрате и стражара Максима, који је заједно с њима пострадао. Кикилија је покопала њихова тијела, а убрзо потом изведена је на сопствено суђење.
Осуђена је на одсецање главе, али, каже предање, џелат је три пута ударио мачем, не успјевши да је усмрти. Рана је обилно крварила, а вјерници су њену крв скупљали на тканине, вјерујући у њену исцјелитељску моћ. Послије три дана трпљења, Света Кикилија је мирно издахнула.
Њене мошти данас почивају у цркви посвећеној њој у Риму, а она се слави заједно са светим Валеријаном, Тивуртијем и Максимом.
Уз Свету Кикилију, сутра се обиљежава и празник посвећен Светим апостолима Филимону, Апфији и Архипу.
Филимон је био један од Господњих седамдесет апостола и прималац Павлове посланице која носи његово име.
Апфија, његова супруга, била је домаћица хришћанске заједнице у Колосају.
Архип, Павлов „сарадник у војевању“, био је ревносни проповедник вјере.
Према предању, током светковине Артемиде незнабошци су упали у њихов дом, прекинули молитву и окрутно их мучили. Филимон и Апфија каменовани су до смрти, док је Архип избоден ножевима. Њихов живот остао је симбол истрајности, оданости и вјере која не посустаје ни пред највећом опасношћу.
У народном предању, Света Кикилија је дубоко повезана са музиком, било због њене духовне ведрине, било због западног хришћанског тумачења које је назива заштитницом музичара.
Ко пјева, ко слуша музику, ко се радује, тај призива срећу, радост и благостање у наредној години.
Кажу да је добро пустити омиљене песме, пјевати у кући, бити позитиван, весео и захвалан.
Празник Светих Филимона, Апфије, Архипа и Свете Кикилије подсјећа нас на:
снагу вјере и заједништва,
храброст да се стоји иза својих увјерења,
важност радости и захвалности,
моћ пјесме као облика молитве и слављења живота.
Сутра је, дакле, дан за пјесму, радост и свјетлост дан када се у дом уноси добра енергија, а бриге остављају по страни.
Ако желите годину пуну топлине, среће и музике, 6. децембар је идеалан дан да баш тако и почнете.
