Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година

05.12.2025

21:42

Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година
Фото: ATV

Сутра, 6. децембра, Српска православна црква обиљежава празник посвећен Светој мученици Кикилији, једној од најпознатијих ранохришћанских светитељки, али и заштитници музике, пјевача и музичара.

Уједно се обиљежава и успомена на Свете апостоле Филимона, Апфију и Архипа - светитеље који су својом вером и храброшћу оставили неизбрисив траг у историји хришћанства.

Овај датум носи снажну поруку радости, вјере и наде, а према народном вјеровању, на сутрашњи дан ваља пјевати, слушати омиљене песме и бити весео, јер како проведете овај празник, таква ће вам, кажу, бити и цијела наредна година.

Ко је била Света Кикилија, заштитница музике?

Света мученица Кикилија (или Цицилија) живјела је у Риму у породици угледних трговаца. Предање каже да се још као дјевојчица завјетовала Богу на живот у потпуној чистоти. Међутим, родитељи нису поштовали њен избор и на силу су је удали за незнабошца Валеријана.

Ту почиње један од најдирљивијих записа раног хришћанства. Кикилија је већ прве брачне ноћи успјела да га убеди у истинитост хришћанске вјере, замоливши га да се крсти и да заједно живе девствено. Валеријан је прихватио, а ускоро је у хришћанство обратио и свог брата Тивуртија.

Њих двојица су, због своје вере, убрзо били осуђени на смрт. На путу ка губилишту успјели су да обрате и стражара Максима, који је заједно с њима пострадао. Кикилија је покопала њихова тијела, а убрзо потом изведена је на сопствено суђење.

Савјети

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Осуђена је на одсецање главе, али, каже предање, џелат је три пута ударио мачем, не успјевши да је усмрти. Рана је обилно крварила, а вјерници су њену крв скупљали на тканине, вјерујући у њену исцјелитељску моћ. Послије три дана трпљења, Света Кикилија је мирно издахнула.

Њене мошти данас почивају у цркви посвећеној њој у Риму, а она се слави заједно са светим Валеријаном, Тивуртијем и Максимом.

Уз Свету Кикилију, сутра се обиљежава и празник посвећен Светим апостолима Филимону, Апфији и Архипу.

Филимон је био један од Господњих седамдесет апостола и прималац Павлове посланице која носи његово име.

Апфија, његова супруга, била је домаћица хришћанске заједнице у Колосају.

Архип, Павлов „сарадник у војевању“, био је ревносни проповедник вјере.

Према предању, током светковине Артемиде незнабошци су упали у њихов дом, прекинули молитву и окрутно их мучили. Филимон и Апфија каменовани су до смрти, док је Архип избоден ножевима. Њихов живот остао је симбол истрајности, оданости и вјере која не посустаје ни пред највећом опасношћу.

Зашто се сутра пјева?

У народном предању, Света Кикилија је дубоко повезана са музиком, било због њене духовне ведрине, било због западног хришћанског тумачења које је назива заштитницом музичара.

Зато се сутра вјерује сљедеће:

Ко пјева, ко слуша музику, ко се радује, тај призива срећу, радост и благостање у наредној години.

Кажу да је добро пустити омиљене песме, пјевати у кући, бити позитиван, весео и захвалан.

Празник Светих Филимона, Апфије, Архипа и Свете Кикилије подсјећа нас на:

снагу вјере и заједништва,

храброст да се стоји иза својих увјерења,

важност радости и захвалности,

моћ пјесме као облика молитве и слављења живота.

Сутра је, дакле, дан за пјесму, радост и свјетлост дан када се у дом уноси добра енергија, а бриге остављају по страни.

Ако желите годину пуну топлине, среће и музике, 6. децембар је идеалан дан да баш тако и почнете.

