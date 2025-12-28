Logo
Ovakav skandal košarka ne pamti! Radile pesnice na terenu, jedna osoba zadobila povredu glave

Овакав скандал кошарка не памти! Радиле песнице на терену, једна особа задобила повреду главе
Foto: screenshot

Veliki skandal potresao je tursku košarkašku javnost nakon utakmice ženskog prvenstva između Mersina i Bodruma, koja je završena dramatičnom pobjedom gošći rezultatom 73:72.

Ipak, umjesto košarke i neizvjesne završnice, meč će ostati upamćen po brutalnim scenama koje su uslijedile odmah po završetku utakmice.

Bodrum je do trijumfa stigao košem u posljednjim sekundama, što je izazvalo ogromne tenzije na parketu. Ubrzo nakon odlučujućih poena izbila je opšta tuča u kojoj su učestvovale košarkašice oba tima, ali i članovi stručnih štabova, a haos se proširio i van samog terena.

Situacija je vrlo brzo izmakla kontroli, dok su sudije i obezbjeđenje pokušavali da smire strasti. Najgore je prošla košarkašica Bodruma Ejdina Topču, koja je tokom razmjene udaraca zadobila tešku povredu glave. Njoj je otvorena arkada, a snimci sa utakmice pokazuju koliko su scene bile uznemirujuće. Topču je odmah nakon meča prevezena u bolnicu, gdje joj je rana sanirana i ušivena.

Prema navodima turskih medija, zdravstveno stanje košarkašice je stabilno i očekuje se da će se vrlo brzo vratiti treninzima i takmičarskim obavezama. Ipak, incident je otvorio brojna pitanja o bezbjednosti na utakmicama ženskog prvenstva i disciplini na terenu.

Očekuje se hitna reakcija Košarkaškog saveza Turske, koji bi u narednim danima trebalo da donese odluke o eventualnim kaznama za aktere ovog skandala. Nakon svega, koš u posljednjim sekundama pao je u potpuni zaborav, dok je nasilje bacilo sjenku na jedan od najuzbudljivijih mečeva sezone.

