Silovatelj umjesto iza rešetaka završio na rehabilitaciju

Džesi Batler (18) iz Oklahome osuđen je za silovanje dvije 16-godišnje djevojke, ali je, umjesto zatvora, dobio kaznu od godinu dana rehabilitacije i rada za dobrotvornog rada.

Iako mu je pretio zatvor od 78 godina, sud ga je proglasio maloljetnim prestupnikom nakon nagodbe sa tužilaštvom.

Tokom napada, Batler je jednu žrtvu ostavio bez svijesti, a drugu davio. Policija je pronašla snimke napada na njegovom telefonu, a žrtve su imale ozbiljne povrede. Prvobitno je protiv Batlera podignuta optužnica za silovanje, pokušaj ubistva i napad, ali je njegova kazna ublažena.

Ova odluka suda izazvala je žestoke reakcije, posebno među majkama žrtava, koje su kaznu nazvale sramotnom i opasnom za buduće žrtve. Organizacije koje se bave zaštitom žrtava seksualnog nasilja najavile su da će se boriti za izmene zakona kako bi spriječile da maloljetni prestupnici izbjegavaju težu kaznu za ozbiljne prestupe, piše Dnevnik.hr.