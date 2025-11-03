Logo

Silovatelj umjesto iza rešetaka završio na rehabilitaciju

Izvor:

Dnevnik.hr

03.11.2025

21:22

Komentari:

0
Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију
Foto: Pixabay

Džesi Batler (18) iz Oklahome osuđen je za silovanje dvije 16-godišnje djevojke, ali je, umjesto zatvora, dobio kaznu od godinu dana rehabilitacije i rada za dobrotvornog rada.

Iako mu je pretio zatvor od 78 godina, sud ga je proglasio maloljetnim prestupnikom nakon nagodbe sa tužilaštvom.

Tokom napada, Batler je jednu žrtvu ostavio bez svijesti, a drugu davio. Policija je pronašla snimke napada na njegovom telefonu, a žrtve su imale ozbiljne povrede. Prvobitno je protiv Batlera podignuta optužnica za silovanje, pokušaj ubistva i napad, ali je njegova kazna ublažena.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Zanimljivosti

Ova 4 znaka zaradiće brdo para u novembru

Ova odluka suda izazvala je žestoke reakcije, posebno među majkama žrtava, koje su kaznu nazvale sramotnom i opasnom za buduće žrtve. Organizacije koje se bave zaštitom žrtava seksualnog nasilja najavile su da će se boriti za izmene zakona kako bi spriječile da maloljetni prestupnici izbjegavaju težu kaznu za ozbiljne prestupe, piše Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

silovatelj

Rehabilitacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова 4 знака зарадиће брдо пара у новембру

Zanimljivosti

Ova 4 znaka zaradiće brdo para u novembru

1 d

0
Напад Сплит

Region

Maskirani muškarci u crnom spriječili održavanje ''Prosvjetine'' kulturne manifestacije u Splitu

1 d

0
Младен Жижовић

Fudbal

Potresno! Objavljen snimak trenutka kada se Žižović srušio

1 d

0
Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Svijet

Horor na odmoru: Direktora škole i njegovog sina na smrt izbo roj

1 d

0

Više iz rubrike

Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Svijet

Horor na odmoru: Direktora škole i njegovog sina na smrt izbo roj

1 d

0
Исламисти планирали терористички напад у Мичигену

Svijet

Islamisti planirali teroristički napad u Mičigenu

1 d

0
Историјски закон пред усвајањем: Мајчинство би могло да се призна као запослење

Svijet

Istorijski zakon pred usvajanjem: Majčinstvo bi moglo da se prizna kao zaposlenje

1 d

0
Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

Svijet

Francuska razmatra ponovno otvaranje zatvora Klervo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner