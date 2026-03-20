Bitka svih bitaka u Iranu je počela

SAD i Izrael već su pokrenuli ofanzivu u Hormuškom tjesnacu koristeći niskoleteće mlaznjake i helikoptere Apač, izvijestio je Vol Strit Džurnal.

Napadi su usmjereni na suzbijanje malih iranskih brodova i borbenih dronova. Više od 120 iranskih ratnih plovila oštećeno je ili uništeno u napadima, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Pentagon očito sprovodi plan za smanjenje prijetnje koju predstavljaju iranski brodovi, mine i rakete u tjesnacu. To bi trebalo učiniti plovidbu sigurnijom. SAD bi tada mogle slati brodove kroz tjesnac i pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac.

Kuvajtska naftna korporacija izjavila je da je rafineriju nafte Mina Al-Ahmadi ponovo u petak ujutro napalo nekoliko dronova, što je izazvalo požar u nekim jedinicama, izvijestila je Kuvajtska novinska agencija (KUNA). Prvi izvještaji sugerišu da u napadu, koji je uzrokovao zatvaranje nekoliko jedinica, nije bilo povrijeđenih. Vatrogasci su pokušavali da stave požar pod kontrolu, prema navodima novinske agencije.

Rafineriju nafte Mina Al-Ahmadi, koja se nalazi oko 40 kilometara južno od glavnog grada Kuvajta, takođe je u četvrtak pogodio dron. To se dogodilo nakon što su kuvajtske oružane snage izjavile da protivvazdušna odbrana zemlje reaguje na "prijetnje neprijateljskim raketama i dronovima", piše Si-en-en.

Američka novinska agencija za ljudska prava (HRANA) objavila je ažurirane podatke o broju poginulih u Iranu, koji je, kako navodi, dostigao 3.186 ljudi od početka rata 28. februara.

Od poginulih, 1.394 su civilne žrtve, uključujući najmanje 210 djece, navodi HRANA. 1.153 su vojne žrtve, dok je 639 smrtnih slučajeva još uvijek neutvrđeno.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili su napade raketama i dronovima u posljednjih nekoliko sati. Ministarstvo odbrane UAE-a kaže da trenutno odgovara na prijetnje iz Irana te je građanima reklo da bi mogli čuti sisteme protivvazdušne odbrane koji presreću napade. Kuvajt je takođe upozorio na eksplozije kao rezultat rada svog sistema protivvazdušne odbrane i zamolio građane da se pridržavaju bezbjednosnih uputstava vlasti.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije izvijestilo je o presretanju i uništenju još pet dronova u istočnoj regiji zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina zamolilo je stanovnike da se upute na najbližu sigurnu lokaciju nakon što su se aktivirale sirene. Kasnije su zvaničnici rekli da je napad rezultat "iranske agresije" i da su geleri koji su pali uzrokovali požar u skladištu, javlja Bi-bi-si.