Jak zemljotres u Grčkoj: Treslo se i u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji

Zemljotres magnitude 4.7 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 20. marta 2026 u 10:05 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 11 kilometara sjeveroistično od Paramitje, odnosno 157 kilometara jugozapadno od Larise.

Ekonomija Zaboravite nekretnine: Jedan od najbogatijih Srba otkrio u šta treba ulagati

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da se potres osjetio širom zemlje.

"Janjina, dobro je drmalo", "Trajalo je nekih 8 sekundi", "Drmalo i u Pargi", pisali su stanovnici Grčke.

Potrese se osjetio i u Albaniji

"Osjetili smo i ovdje", naveo je stanovnik Đirokastre.

Hronika Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

"Mi smo u Maliku u Albaniji, i ovdje je drhtalo", naveo je drugi.

Potres su osjetili i na području Ohrida

"Ljuljalo je dobro", naveli su građani Ohrida.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.rs