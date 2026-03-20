Jak zemljotres u Grčkoj: Treslo se i u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji

Autor:ATV
20.03.2026
10:34
Komentari:0
Zemljotres magnitude 4.7 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 20. marta 2026 u 10:05 časova, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 11 kilometara sjeveroistično od Paramitje, odnosno 157 kilometara jugozapadno od Larise.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Građani kažu da se potres osjetio širom zemlje.
"Janjina, dobro je drmalo", "Trajalo je nekih 8 sekundi", "Drmalo i u Pargi", pisali su stanovnici Grčke.
"Osjetili smo i ovdje", naveo je stanovnik Đirokastre.
"Mi smo u Maliku u Albaniji, i ovdje je drhtalo", naveo je drugi.
"Ljuljalo je dobro", naveli su građani Ohrida.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.rs
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Stil
4 h0
Hronika
4 h0
Svijet
4 h1
Najnovije
Najčitanije
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Trenutno na programu