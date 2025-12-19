Logo
Lidija Vukićević komentarisala "Povratak Žikine dinastije": Potkačila Nikolu Koju

19.12.2025

09:57

Лидија Вукићевић коментарисала "Повратак Жикине династије": Поткачила Николу Коју
Foto: Istagram

Glumica Lidija Vukićević reagovala je na komentare u kojima upoređuju njenu ulogu i ulogu Danijele Dimitrovske u "Povratak Žikine dinastije".

Naime, prije nekoliko mjeseci je Lidija Vukićević tvrdila da je zbog Nikole Koje izgubila ulogu u rimejku filma o “Žikinoj dinastiji” pod nazivom “Povratak žikine dinastije” čija je premijera nedavno održana u Beogradu.

Mnogi su na mrežama sada počeli da upoređuju nju i Danijelu Dimitrovsku, koja tumači lik Anđele Kaje, jedne od glavnih junakinja.

– Danijelina uloga je toliko banalna i iskarikirana, da je smiješno porediti je sa Lidijinom – glasi jedan od komentara.

Жикина династија

Kultura

Pretužna scena na premijeri nastavka ''Žikine dinastije''

Lidija Vukićević je reagovala na ove komentare koje je okačila na Instagramu i napisala:

– Hvala vam dragi ljudi, hvala vam mnogo… nikad i niko neće uspjeti da mi zaprlja dušu i čisto srce.. pa ni Nikola Kojo, ja mu želim zdravlje i sreće – napisala je Lidija.

Izgubila ulogu zbog kolege

Producenti su željeli da i u rimejku ovog filma publici ponovo prikažu lik Lilike, ali sve je pokvario Nikola Kojo koji se protiv toga izričito bunio. Radi se rimejk filma “Žikina dinastija”.

– Ja sam tu igrala Liliku. Široka publika me pamti po ulozi Lilike i Violete Popadić iz “Boljeg života”. I danas imam ljude koji me zovu Lilika. Prošlog ljeta sam dobila scenario za rimejk i trebalo je ovih dana da snimam. Međutim, stiglo mi je obavještenje koje je glasilo: “Nikola Kojo je rekao da ukoliko Lidija Vukićević bude igrala Liliku filma neće biti” – ispričala je Lidija na Informer TV.

Жикина династија

Kultura

Izašao prvi trejler za film "Povratak Žikine dinastije"

Glumica kaže da joj nije bila jasna Kojina reakcija jer sa njim nikada nije imala problem.

– Čemu toliki govor mržnje? Nikada sa tim čovjekom nisam imala nikakav problem. Je l problem to što ne mislim kao on? Nisam vaspitavana da vodim računa i brigu o sopstvenim interesima. Sklona sam da stvari podižen na viši nivo i da razmišljam o opštim interesima, a pogotovu o Srbiji zemlji koju najviše volim.

– Ovo što su mi oduzeli ulogu samo su mi učinili ulogu. Teško je raditi u takvom okruženju gd‌je vas mrze, ne vole i gledaju poprijeko. Drage kolege, hvala vam što ste mi oduzeli ulogu – rekla je Lidija, prenosi Telegraf.

