Lidija Vukićević komentarisala "Povratak Žikine dinastije": Potkačila Nikolu Koju

Glumica Lidija Vukićević reagovala je na komentare u kojima upoređuju njenu ulogu i ulogu Danijele Dimitrovske u "Povratak Žikine dinastije".

Naime, prije nekoliko mjeseci je Lidija Vukićević tvrdila da je zbog Nikole Koje izgubila ulogu u rimejku filma o “Žikinoj dinastiji” pod nazivom “Povratak žikine dinastije” čija je premijera nedavno održana u Beogradu.

Mnogi su na mrežama sada počeli da upoređuju nju i Danijelu Dimitrovsku, koja tumači lik Anđele Kaje, jedne od glavnih junakinja.

– Danijelina uloga je toliko banalna i iskarikirana, da je smiješno porediti je sa Lidijinom – glasi jedan od komentara.

Lidija Vukićević je reagovala na ove komentare koje je okačila na Instagramu i napisala:

– Hvala vam dragi ljudi, hvala vam mnogo… nikad i niko neće uspjeti da mi zaprlja dušu i čisto srce.. pa ni Nikola Kojo, ja mu želim zdravlje i sreće – napisala je Lidija.

Izgubila ulogu zbog kolege

Producenti su željeli da i u rimejku ovog filma publici ponovo prikažu lik Lilike, ali sve je pokvario Nikola Kojo koji se protiv toga izričito bunio. Radi se rimejk filma “Žikina dinastija”.

– Ja sam tu igrala Liliku. Široka publika me pamti po ulozi Lilike i Violete Popadić iz “Boljeg života”. I danas imam ljude koji me zovu Lilika. Prošlog ljeta sam dobila scenario za rimejk i trebalo je ovih dana da snimam. Međutim, stiglo mi je obavještenje koje je glasilo: “Nikola Kojo je rekao da ukoliko Lidija Vukićević bude igrala Liliku filma neće biti” – ispričala je Lidija na Informer TV.

Glumica kaže da joj nije bila jasna Kojina reakcija jer sa njim nikada nije imala problem.

– Čemu toliki govor mržnje? Nikada sa tim čovjekom nisam imala nikakav problem. Je l problem to što ne mislim kao on? Nisam vaspitavana da vodim računa i brigu o sopstvenim interesima. Sklona sam da stvari podižen na viši nivo i da razmišljam o opštim interesima, a pogotovu o Srbiji zemlji koju najviše volim.

– Ovo što su mi oduzeli ulogu samo su mi učinili ulogu. Teško je raditi u takvom okruženju gd‌je vas mrze, ne vole i gledaju poprijeko. Drage kolege, hvala vam što ste mi oduzeli ulogu – rekla je Lidija, prenosi Telegraf.